Робот-пылесос Dreame Bot D20 White RU
Робот-пылесос Dreame Bot D20 White RU 24 990 
Пылесос Dreame U20 Gold
Пылесос Dreame U20 Gold 17 490 
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 1
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 2
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 3
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 4
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 5
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 6
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 7
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 8
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global — изображение 9
Пылесос Dreame R10S Pro Black Global

Артикул: 115563

21 990 

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME R10S PRO – КОМПАКТНОСТЬ, МОЩНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА

Вертикальный беспроводной пылесос Dreame R10S Pro сочетает мощное всасывание и лёгкий вес корпуса всего 1,7 кг. Модель создана для сухой уборки, эффективно собирая пыль, крошки, шерсть и мелкий мусор даже с ковровых покрытий и в труднодоступных местах.

МОЩНОСТЬ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Мотор мощностью 425 Вт обеспечивает силу всасывания до 150 аэроватт (20 кПа). Три режима работы — Eco, Med и Turbo — позволяют оптимально сочетать интенсивность уборки и продолжительность работы аккумулятора. Ёмкий литий-ионный аккумулятор (8 × 2500 мА·ч) обеспечивает до 90 минут непрерывной работы, что достаточно для уборки до 175 м² без подзарядки.

ТЕХНОЛОГИЯ CELESTECT™ И CLEAN-TO-EDGE™

Подсветка CelesTect™ выявляет скрытую пыль в тёмных зонах и углах, усиливая распознавание загрязнений в 16 раз. Мягкая роликовая щётка с минимальным зазором до стены (7 мм) собирает мусор вплотную к краям, обеспечивая полную очистку без ручной доработки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Комплект включает:

  • Мягкую роликовую щётку с подсветкой

  • Многофункциональную щётку с регулируемым передним проёмом

  • Электрическую мини-щётку

  • Щелевую насадку

  • Широкую комбинированную насадку

V-образные щетинки эффективно вычищают пыль и волосы с ковров, мебели и мягкой обивки.

УДОБСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светодиодный экран отображает режим работы и заряд батареи, а переключение происходит одним нажатием. Контейнер для пыли объёмом 0,6 л опорожняется одним движением, а моющиеся фильтры и щётки упрощают уход за устройством.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Многослойная система фильтрации удерживает до 99,9 % мельчайших частиц пыли размером от 0,1 мкм, обеспечивая чистый воздух в доме.

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: R10S Pro

  • Вес: 1,7 кг

  • Цвет: черный

  • Тип устройства: беспроводной вертикальный пылесос

  • Крепление: настенное

  • Уборка: сухая

  • Пылесборник: контейнер, 0,6 л

  • Мощность всасывания: 150 аэроватт

Конструкция и внешний вид

  • Экран: светодиодный

  • Индикация: заряд аккумулятора, режим работы

  • Труба всасывания: цельная

  • Парковка: ручная, настенная

  • Режимы работы: Eco, Med, Turbo

  • Регулятор мощности: на рукоятке

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 8 × 2500 мА·ч

  • Время работы: до 90 мин

  • Время зарядки: около 4 ч

Фильтрация

  • Многослойная система фильтрации

  • Удержание мелкой пыли: до 99,9 %

  • Съёмный фильтр для мытья

Насадки

  • Мягкая роликовая щётка с подсветкой

  • Многофункциональная щётка

  • Электрическая мини-щётка

  • Щелевая насадка

  • Широкая комбинированная насадка

Комплектация

  • Пылесос

  • Удлинитель

  • Настенный фиксатор

  • Мягкая роликовая щётка с подсветкой

  • Многофункциональная щётка

  • Электрическая мини-щётка

  • Щелевая насадка

  • Широкая комбинированная насадка

Особенности: подсветка тёмных углов, распознавание скрытой пыли

Гарантия: 12 месяцев

