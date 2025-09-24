РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 – УМНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА
Dreame Bot D20 сочетает компактность, мощность и интеллектуальные технологии для поддержания чистоты без лишних усилий. Его размеры — 35 × 35 × 9,69 см — позволяют роботу легко проходить под низкой мебелью и добираться до труднодоступных мест, а система Vormax с силой всасывания до 13 000 Па обеспечивает качественную уборку на любых покрытиях.
МОЩНОСТЬ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Пылесос оснащён пятью режимами мощности, которые позволяют подобрать оптимальный вариант для ковров с шерстью животных или деликатной уборки в повседневном режиме. Инновационная щётка HyperStream предотвращает наматывание волос на валик, а весь мусор собирается в контейнер объёмом 0,7 л.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ
Технология Pathfinder с LiDAR-сканированием и датчиками препятствий строит точные карты помещения, обеспечивает безопасное движение робота, объезд мебели и предотвращает падения с лестниц. При разряде батареи Dreame Bot D20 автоматически возвращается на базу и продолжает уборку с места остановки.
ДОЛГАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы, что позволяет убрать площадь до 200 м² за один цикл. Время полной зарядки составляет около 6 часов.
СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Робот интегрирован с приложениями Dreamehome и Mi Home, а также поддерживает голосовое управление через Alexa, Google Assistant, Siri и российских ассистентов Алису, Марусю и Салют. Пользователь может задавать график уборки, устанавливать виртуальные стены и контролировать уборку по комнатам.
ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ УБОРКА
Dreame Bot D20 оснащён модулем влажной уборки с резервуаром на 0,35 л и салфеткой, равномерно увлажняющей поверхность. HEPA-фильтр обеспечивает удержание мельчайших частиц пыли и аллергенов, создавая чистый воздух в доме.
ТИХАЯ И ГИГИЕНИЧНАЯ РАБОТА
Максимальный уровень шума составляет 74 дБ, что делает работу робота практически незаметной в доме.
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: Bot D20
-
Размеры (ШxВxТ): 35 × 9,69 × 35 см
-
Вес: 3,51 кг
-
Цвет: черный
-
Материал корпуса: пластик
-
Уборка: сухая и влажная
-
Пылесборник: контейнер, 0,7 л
-
Резервуар для воды: 0,35 л
-
Мощность всасывания: 13 кПа
-
Обслуживаемая площадь: до 200 м²
-
Уровень шума: 74 дБ
Конструкция и внешний вид
Аккумулятор
Навигация и функции
-
LiDAR-сканирование, датчики препятствий и перепадов высоты
-
Построение карты помещения, виртуальная стена
-
Точечная уборка, уборка вдоль стен
-
Распознавание объектов и самодиагностика
Управление
-
Со смартфона, сценарии умного дома
-
Голосовые помощники: Alexa, Google Assistant, Siri, Алиса, Маруся, Салют
Фильтрация
Комплектация
Особенности
Гарантия: 12 месяцев
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.