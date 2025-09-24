РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 – УМНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА

Dreame Bot D20 сочетает компактность, мощность и интеллектуальные технологии для поддержания чистоты без лишних усилий. Его размеры — 35 × 35 × 9,69 см — позволяют роботу легко проходить под низкой мебелью и добираться до труднодоступных мест, а система Vormax с силой всасывания до 13 000 Па обеспечивает качественную уборку на любых покрытиях.

МОЩНОСТЬ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Пылесос оснащён пятью режимами мощности, которые позволяют подобрать оптимальный вариант для ковров с шерстью животных или деликатной уборки в повседневном режиме. Инновационная щётка HyperStream предотвращает наматывание волос на валик, а весь мусор собирается в контейнер объёмом 0,7 л.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Технология Pathfinder с LiDAR-сканированием и датчиками препятствий строит точные карты помещения, обеспечивает безопасное движение робота, объезд мебели и предотвращает падения с лестниц. При разряде батареи Dreame Bot D20 автоматически возвращается на базу и продолжает уборку с места остановки.

ДОЛГАЯ АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор Li-Ion ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы, что позволяет убрать площадь до 200 м² за один цикл. Время полной зарядки составляет около 6 часов.

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Робот интегрирован с приложениями Dreamehome и Mi Home, а также поддерживает голосовое управление через Alexa, Google Assistant, Siri и российских ассистентов Алису, Марусю и Салют. Пользователь может задавать график уборки, устанавливать виртуальные стены и контролировать уборку по комнатам.

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ УБОРКА

Dreame Bot D20 оснащён модулем влажной уборки с резервуаром на 0,35 л и салфеткой, равномерно увлажняющей поверхность. HEPA-фильтр обеспечивает удержание мельчайших частиц пыли и аллергенов, создавая чистый воздух в доме.

ТИХАЯ И ГИГИЕНИЧНАЯ РАБОТА

Максимальный уровень шума составляет 74 дБ, что делает работу робота практически незаметной в доме.

Характеристики

Общие

Тип: робот-пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

Модель: Bot D20

Размеры (ШxВxТ): 35 × 9,69 × 35 см

Вес: 3,51 кг

Цвет: черный

Материал корпуса: пластик

Уборка: сухая и влажная

Пылесборник: контейнер, 0,7 л

Резервуар для воды: 0,35 л

Мощность всасывания: 13 кПа

Обслуживаемая площадь: до 200 м²

Уровень шума: 74 дБ

Конструкция и внешний вид

Индикация: включение, зарядка

Парковка: автоматическая

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Ёмкость: 5200 мАч

Время работы: до 285 минут

Время зарядки: около 6 часов

Навигация и функции

LiDAR-сканирование, датчики препятствий и перепадов высоты

Построение карты помещения, виртуальная стена

Точечная уборка, уборка вдоль стен

Распознавание объектов и самодиагностика

Управление

Со смартфона, сценарии умного дома

Голосовые помощники: Alexa, Google Assistant, Siri, Алиса, Маруся, Салют

Фильтрация

НЕРА-фильтр: есть

Комплектация

Робот-пылесос

Док-станция

Боковая щетка

Салфетка для влажной уборки

Документация

Особенности

Автоматическое и ручное включение/выключение

Гарантия: 12 месяцев