Робот-пылесос Dreame Bot D20 Pro White Global
Робот-пылесос Dreame Bot D20 Pro White Global

Артикул: 115531

Описание

РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 PRO – МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА С УМНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Dreame Bot D20 Pro сочетает сухую и влажную уборку с интеллектуальной навигацией и продуманным управлением. Его корпус высотой всего 9,69 см позволяет роботу легко проходить под низкой мебелью, а мощность всасывания 13 000 Па справляется с пылью, крошками и шерстью домашних животных. Объём контейнера для мусора — 0,7 л, а резервуар для воды — 0,35 л, что обеспечивает полноценное мытьё полов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Технология LiDAR и система Pathfinder позволяют точно ориентироваться в пространстве, строить карту помещения, избегать препятствий и автоматически определять ковровые покрытия, увеличивая мощность всасывания при необходимости. Робот интегрируется с приложениями Dreamehome и Mi Home, поддерживает систему «Умный дом Яндекс» и голосовое управление через Алису и Марусю. Пользователь может составлять расписание уборки на каждый день недели и дистанционно управлять устройством.

ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЁЖНАЯ УБОРКА

Система HyperStream с двумя щётками предотвращает наматывание волос, а боковая щётка помогает очищать углы и плинтусы. Многослойная фильтрация с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух в доме.

АВТОНОМНОСТЬ И УДОБСТВО

Li-Ion аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы без подзарядки. Робот автоматически возвращается на базу для подзарядки и продолжает уборку с того же места, где был остановлен, что удобно для больших квартир и домов.

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, максимальный уровень шума — 74 дБ. Робот оснащён системой самодиагностики неисправностей, датчиками высоты и движения вдоль стен, что гарантирует долгую и безопасную работу.

Характеристики

Общие

  • Тип: робот-пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: Bot D20 Pro

  • Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 9,69 мм (робот), 130 × 126 × 93 мм (док-станция)

  • Вес: 3,51 кг (робот), 0,37 кг (док-станция)

  • Цвет: белый

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: сухая и влажная

  • Пылесборник: контейнер, 0,7 л

  • Резервуар для воды: 0,35 л

  • Мощность всасывания: 13 000 Па

  • Уровень шума: 74 дБ

  • Обслуживаемая площадь: до 100 м²

Конструкция и внешний вид

  • Индикация: включение, зарядка

  • Парковка: горизонтальная

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 5200 мАч

  • Время работы: до 285 минут

  • Время зарядки: 6 часов

  • Напряжение АКБ: 14,4 В

Навигация и функции

  • LiDAR, датчики высоты, движения вдоль стен, определения препятствий, обнаружения ковров

  • Таймер, уборка по расписанию, автоматическое возвращение на базу, возобновление уборки, зонирование

Управление

  • Электронное, дистанционное через мобильное приложение

  • Голосовое управление: Алиса, Маруся

Насадки

  • Количество: 3

  • Тип: турбощетка, насадка из микрофибры, боковая щётка

Фильтрация

  • НЕРА-фильтр: есть

  • Очистка фильтра: ручная

Комплектация

  • Робот-пылесос

  • Док-станция для зарядки

  • Насадки

  • Зарядное устройство

  • Документация

Особенности

  • Автоматическое и ручное включение/выключение

  • Система HyperStream, предотвращение наматывания волос

Гарантия: 12 месяцев

