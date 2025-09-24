РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 PRO – МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА С УМНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Dreame Bot D20 Pro сочетает сухую и влажную уборку с интеллектуальной навигацией и продуманным управлением. Его корпус высотой всего 9,69 см позволяет роботу легко проходить под низкой мебелью, а мощность всасывания 13 000 Па справляется с пылью, крошками и шерстью домашних животных. Объём контейнера для мусора — 0,7 л, а резервуар для воды — 0,35 л, что обеспечивает полноценное мытьё полов.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Технология LiDAR и система Pathfinder позволяют точно ориентироваться в пространстве, строить карту помещения, избегать препятствий и автоматически определять ковровые покрытия, увеличивая мощность всасывания при необходимости. Робот интегрируется с приложениями Dreamehome и Mi Home, поддерживает систему «Умный дом Яндекс» и голосовое управление через Алису и Марусю. Пользователь может составлять расписание уборки на каждый день недели и дистанционно управлять устройством.
ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЁЖНАЯ УБОРКА
Система HyperStream с двумя щётками предотвращает наматывание волос, а боковая щётка помогает очищать углы и плинтусы. Многослойная фильтрация с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух в доме.
АВТОНОМНОСТЬ И УДОБСТВО
Li-Ion аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы без подзарядки. Робот автоматически возвращается на базу для подзарядки и продолжает уборку с того же места, где был остановлен, что удобно для больших квартир и домов.
ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, максимальный уровень шума — 74 дБ. Робот оснащён системой самодиагностики неисправностей, датчиками высоты и движения вдоль стен, что гарантирует долгую и безопасную работу.
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: Bot D20 Pro
-
Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 9,69 мм (робот), 130 × 126 × 93 мм (док-станция)
-
Вес: 3,51 кг (робот), 0,37 кг (док-станция)
-
Цвет: белый
-
Материал корпуса: пластик
-
Уборка: сухая и влажная
-
Пылесборник: контейнер, 0,7 л
-
Резервуар для воды: 0,35 л
-
Мощность всасывания: 13 000 Па
-
Уровень шума: 74 дБ
-
Обслуживаемая площадь: до 100 м²
Конструкция и внешний вид
Аккумулятор
Навигация и функции
-
LiDAR, датчики высоты, движения вдоль стен, определения препятствий, обнаружения ковров
-
Таймер, уборка по расписанию, автоматическое возвращение на базу, возобновление уборки, зонирование
Управление
-
Электронное, дистанционное через мобильное приложение
-
Голосовое управление: Алиса, Маруся
Насадки
Фильтрация
-
НЕРА-фильтр: есть
-
Очистка фильтра: ручная
Комплектация
-
Робот-пылесос
-
Док-станция для зарядки
-
Насадки
-
Зарядное устройство
-
Документация
Особенности
Гарантия: 12 месяцев
