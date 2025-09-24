РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 PRO – МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА С УМНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Dreame Bot D20 Pro сочетает сухую и влажную уборку с интеллектуальной навигацией и продуманным управлением. Его корпус высотой всего 9,69 см позволяет роботу легко проходить под низкой мебелью, а мощность всасывания 13 000 Па справляется с пылью, крошками и шерстью домашних животных. Объём контейнера для мусора — 0,7 л, а резервуар для воды — 0,35 л, что обеспечивает полноценное мытьё полов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Технология LiDAR и система Pathfinder позволяют точно ориентироваться в пространстве, строить карту помещения, избегать препятствий и автоматически определять ковровые покрытия, увеличивая мощность всасывания при необходимости. Робот интегрируется с приложениями Dreamehome и Mi Home, поддерживает систему «Умный дом Яндекс» и голосовое управление через Алису и Марусю. Пользователь может составлять расписание уборки на каждый день недели и дистанционно управлять устройством.

ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЁЖНАЯ УБОРКА

Система HyperStream с двумя щётками предотвращает наматывание волос, а боковая щётка помогает очищать углы и плинтусы. Многослойная фильтрация с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергенов, обеспечивая чистый воздух в доме.

АВТОНОМНОСТЬ И УДОБСТВО

Li-Ion аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы без подзарядки. Робот автоматически возвращается на базу для подзарядки и продолжает уборку с того же места, где был остановлен, что удобно для больших квартир и домов.

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Корпус выполнен из прочного пластика белого цвета, максимальный уровень шума — 74 дБ. Робот оснащён системой самодиагностики неисправностей, датчиками высоты и движения вдоль стен, что гарантирует долгую и безопасную работу.

Характеристики

Общие

Тип: робот-пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

Модель: Bot D20 Pro

Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 9,69 мм (робот), 130 × 126 × 93 мм (док-станция)

Вес: 3,51 кг (робот), 0,37 кг (док-станция)

Цвет: белый

Материал корпуса: пластик

Уборка: сухая и влажная

Пылесборник: контейнер, 0,7 л

Резервуар для воды: 0,35 л

Мощность всасывания: 13 000 Па

Уровень шума: 74 дБ

Обслуживаемая площадь: до 100 м²

Конструкция и внешний вид

Индикация: включение, зарядка

Парковка: горизонтальная

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Ёмкость: 5200 мАч

Время работы: до 285 минут

Время зарядки: 6 часов

Напряжение АКБ: 14,4 В

Навигация и функции

LiDAR, датчики высоты, движения вдоль стен, определения препятствий, обнаружения ковров

Таймер, уборка по расписанию, автоматическое возвращение на базу, возобновление уборки, зонирование

Управление

Электронное, дистанционное через мобильное приложение

Голосовое управление: Алиса, Маруся

Насадки

Количество: 3

Тип: турбощетка, насадка из микрофибры, боковая щётка

Фильтрация

НЕРА-фильтр: есть

Очистка фильтра: ручная

Комплектация

Робот-пылесос

Док-станция для зарядки

Насадки

Зарядное устройство

Документация

Особенности

Автоматическое и ручное включение/выключение

Система HyperStream, предотвращение наматывания волос

Гарантия: 12 месяцев