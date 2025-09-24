Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU 134 490 
Робот-пылесос Dreame Bot D20 Plus White Global
Робот-пылесос Dreame Bot D20 Plus White Global 29 490 
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 1
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 2
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 3
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 4
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 5
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 6
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 7
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 8
Нажмите, чтобы увеличить
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 2
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 3
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 4
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 5
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 6
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 7
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White — изображение 8

Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White

Артикул: 115501

89 490 

Описание

РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME L50 ULTRA – ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УБОРКИ

Dreame L50 Ultra объединяет мощность, интеллектуальные технологии и комплексное удобство использования. Сила всасывания 19 500 Па, бесщёточный двигатель TurboForce шестого поколения и система Vormax™ обеспечивают эффективное удаление пыли, шерсти, песка и мелкого мусора даже в труднодоступных местах.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И УБОРКА В УГЛАХ

Механизм ProLeap™ позволяет преодолевать пороги до 40 мм, обходить мебельные ножки и использовать дополнительный силиконовый коврик для увеличения высоты до 60 мм. Технология SideReach™ с выдвижной боковой щёткой и вращающейся насадкой для влажной уборки обеспечивает чистоту вдоль стен и в углах.

TRIPLEUP™ И РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ

Система TripleUp™ разделяет сухой и мокрый мусор, предотвращая смешивание и неприятные запахи. Искусственный интеллект и датчики распознают более 180 типов предметов, включая мебель, кабели, игрушки и следы питомцев, а встроенная подсветка помогает ориентироваться при слабом освещении.

ДОК-СТАНЦИЯ POWERDOCK™

Док-станция PowerDock™ выполняет комплексные функции:

  • автоматическая стирка тряпок горячей водой до 75 °C;

  • сушка тряпок горячим воздухом до 2 часов;

  • промывка лотка системой AceClean™ DryBoard;

  • автоматическая подача моющего средства;

  • сбор пыли в мешок 3,2 л (до 100 дней без вмешательства);

  • резервуары для чистой воды 4,5 л и грязной воды 4 л.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управление доступно через приложение DreameHome, голосовые команды и кнопки. Модель интегрируется с умным домом (Matter), позволяет строить карту помещений, задавать расписание уборки и отслеживать процесс в реальном времени.

Характеристики

Общие

  • Тип: робот-пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: L50 Ultra

  • Размеры (ШxВxТ): 348 × 352 × 97 мм; док-станция 589 × 457 × 340 мм

  • Вес: 4,4 кг (робот), 9,2 кг (база)

  • Цвет: белый

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: сухая и влажная

  • Пылесборник: съёмный, 395 мл

  • Резервуар для воды: чистая 4,5 л, грязная 4 л

  • Мощность всасывания: 19 500 Па

  • Уровень шума: низкий

  • Обслуживаемая площадь: до 214 м²

Конструкция и функции

  • Особенности: SideReach™ с выдвижной боковой щёткой и вращающейся шваброй

  • Тип двигателя: бесщёточный TurboForce 6 поколения (до 90 000 об/мин), система Vormax™

  • Парковка: автоматическая

  • Таймер включения: есть

Аккумулятор

  • Тип: литий-ионный

  • Ёмкость: 6400 мАч

  • Время работы: 230 минут

  • Время зарядки: 270 минут

Навигация и датчики

  • LiDAR, ToF-камера, датчики столкновения, движения вдоль стен, перепадов высоты, обнаружение ковров, датчик пыли

  • Поддержка множества режимов уборки, построение карты помещения, автоматическая регулировка мощности, виртуальные стены

Насадки и фильтрация

  • Основная двойная роликовая щётка

  • Боковая щётка

  • HEPA-фильтр

  • Салфетки для влажной уборки

Комплектация

  • Робот-пылесос Dreame L50 Ultra

  • Док-станция PowerDock™

  • Основная двойная роликовая щётка (предустановлена)

  • Защитный кожух щётки

  • Боковая щётка

  • Ингибитор солевых отложений

  • Контейнер для пыли с HEPA-фильтром

  • Держатели и тряпки для влажной уборки – 2 шт.

  • Мешки для мусора для док-станции

  • Инструмент для очистки

  • Моющее средство

  • Руководство пользователя

Особенности

  • Автоматическая стирка и сушка тряпок

  • Разделение сухого и мокрого мусора (TripleUp™)

  • Преодоление порогов до 40 мм

Гарантия: 12 месяцев

