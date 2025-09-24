Прибор для медитации Muse S Athena черный
Прибор для медитации Muse S Athena черный 69 990 
Back to products
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White
Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White 89 490 
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 1
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 2
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 3
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 4
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 5
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 6
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 7
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 8
Нажмите, чтобы увеличить
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 2
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 3
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 4
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 5
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 6
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 7
Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU — изображение 8

Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU

Артикул: 115499

134 490 

Добавить к сравнению
18 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT AQUA10 ULTRA ROLLER COMPLETE – ПРЕМИУМ-КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА

Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete сочетает современный дизайн, высокую мощность и интеллектуальные технологии для комплексной уборки дома. Сила всасывания до 30 000 Па позволяет эффективно собирать мельчайшую пыль, шерсть домашних животных, крошки и мусор даже с ковровых покрытий.

ИННОВАЦИОННАЯ ВАЛИКОВАЯ СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Валиковая швабра вращается со скоростью 100 об/мин и создаёт давление до 10 Н, глубоко очищая поверхность. 24 форсунки обеспечивают равномерную подачу воды, поддерживая оптимальную влажность пола. После уборки валик автоматически промывается горячей водой при 100 °C, что предотвращает распространение бактерий и неприятных запахов.

СТАНЦИЯ С ПОЛНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЕМ

Многофункциональная база объединяет резервуары для чистой воды (4 л), грязной воды (3,5 л) и мешок для пыли (3,2 л). Робот самостоятельно выгружает мусор, промывает и сушит насадки горячим воздухом до 60 °C, а также автоматически подаёт моющее средство, что минимизирует необходимость ручного обслуживания.

НАВИГАЦИЯ И ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ

Система LiDAR последнего поколения дополнена бинокулярными камерами с углом обзора 160° и разрешением 1600×1200, создающими 3D-карту помещения с точностью до 1 мм. Технологии StereoEdge и AstroVision позволяют обходить кабели и мелкие предметы, а выдвижной LDS-датчик обеспечивает работу под низкой мебелью.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Программное обеспечение Pet Care 4.0 распознаёт миски, коврики и следы питомцев, подбирая оптимальный режим уборки. AutoSeal блокирует валик на коврах, предотвращая попадание влаги, а щётки HyperStream DuoBrush собирают шерсть до 30 см без наматывания.

ПРОХОДИМОСТЬ И УБОРКА КОВРОВ

Шасси AgiLift и система ProLeap позволяют преодолевать пороги и ступени до 8 см. При уборке ковров модуль влажной уборки автоматически поднимается, мощность увеличивается, а вода не попадает на текстильные покрытия.

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление доступно через приложение Dreamehome, голосовые ассистенты Alexa, Google Assistant или Siri. Доступны планирование уборки по дням недели, выбор зон и установка виртуальных стен. Модель поддерживает мультикартографию до 4 этажей, видеомониторинг помещения и двустороннюю аудиосвязь. Совместимость со стандартом Matter расширяет возможности интеграции в умный дом.

Характеристики

Общие

  • Тип: робот-пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: Aqua10 Ultra

  • Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 97,5–120 мм; база 420 × 440 × 120 мм

  • Вес: 5,8 кг

  • Цвет: белый

  • Поддержка ОС: Android, iOS

  • Уборка: сухая и влажная

  • Пылесборник: пакет 3,2 л, контейнер 220 мл

  • Резервуар для воды: 140 мл; база: чистая 4 л, грязная 3,5 л

  • Мощность всасывания: 30 000 Па

Конструкция и функции

  • Особенности: база с автовыгрузкой мусора, автоматическая стирка и сушка насадок

  • Освещение пути: есть

  • Парковка: автоматическая

  • Видео: трансляция с камеры робота

Аккумулятор

  • Тип: Li-ion

  • Ёмкость: 6400 мА·ч

  • Автоматический поиск зарядного устройства

  • Время зарядки и возобновления уборки с того же места

Навигация и датчики

  • LiDAR, 3D-сканер, датчики препятствий, перепада высоты, определения мелких предметов и типа поверхности

  • Системы: AutoSeal, Detangling SideReach, FluffRoll, HyperStream DuoBrush, OmniSight System, StereoEdge

  • Высота коврового покрытия: до 8 см, автоувеличение мощности, подъём влажного модуля

Насадки и фильтрация

  • Основная щётка V-образная классическая и прорезиненная

  • Боковая щётка 1 шт

  • Фильтры: HEPA и нейлоновый

Комплектация

  • Робот-пылесос

  • Мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора

  • Вращающийся валик для мойки пола

  • Боковые щётки и запасные V-образные щётки

  • HEPA-фильтры x3

  • Моющее средство x3

  • Сменные мешки x4

  • Кабель питания

  • Руководство пользователя

  • Средства против запаха домашних животных x2

Особенности

  • Видеомониторинг помещения

  • Автоматическая подача моющего средства

  • Программное обеспечение Pet Care 4.0

Дата анонсирования: 2025 год
Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Робот-пылесос Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete White RU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

61 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

39 990 
В корзину
Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 490 
В корзину
Sonos Five4
Быстрый просмотр

Беспроводная акустика Sonos Five Black

,
Артикул: 89719

В наличии

67 490 
В корзину
lego Ninjago City Gardens 71741 (1)
Быстрый просмотр

Конструктор LEGO Ninjago 71741 Сады Ниндзяго-Сити

Артикул: 71741

В наличии

39 990 
В корзину