РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT AQUA10 ULTRA ROLLER COMPLETE – ПРЕМИУМ-КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА

Dreame Bot Aqua10 Ultra Roller Complete сочетает современный дизайн, высокую мощность и интеллектуальные технологии для комплексной уборки дома. Сила всасывания до 30 000 Па позволяет эффективно собирать мельчайшую пыль, шерсть домашних животных, крошки и мусор даже с ковровых покрытий.

ИННОВАЦИОННАЯ ВАЛИКОВАЯ СИСТЕМА ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Валиковая швабра вращается со скоростью 100 об/мин и создаёт давление до 10 Н, глубоко очищая поверхность. 24 форсунки обеспечивают равномерную подачу воды, поддерживая оптимальную влажность пола. После уборки валик автоматически промывается горячей водой при 100 °C, что предотвращает распространение бактерий и неприятных запахов.

СТАНЦИЯ С ПОЛНЫМ САМООБСЛУЖИВАНИЕМ

Многофункциональная база объединяет резервуары для чистой воды (4 л), грязной воды (3,5 л) и мешок для пыли (3,2 л). Робот самостоятельно выгружает мусор, промывает и сушит насадки горячим воздухом до 60 °C, а также автоматически подаёт моющее средство, что минимизирует необходимость ручного обслуживания.

НАВИГАЦИЯ И ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ

Система LiDAR последнего поколения дополнена бинокулярными камерами с углом обзора 160° и разрешением 1600×1200, создающими 3D-карту помещения с точностью до 1 мм. Технологии StereoEdge и AstroVision позволяют обходить кабели и мелкие предметы, а выдвижной LDS-датчик обеспечивает работу под низкой мебелью.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Программное обеспечение Pet Care 4.0 распознаёт миски, коврики и следы питомцев, подбирая оптимальный режим уборки. AutoSeal блокирует валик на коврах, предотвращая попадание влаги, а щётки HyperStream DuoBrush собирают шерсть до 30 см без наматывания.

ПРОХОДИМОСТЬ И УБОРКА КОВРОВ

Шасси AgiLift и система ProLeap позволяют преодолевать пороги и ступени до 8 см. При уборке ковров модуль влажной уборки автоматически поднимается, мощность увеличивается, а вода не попадает на текстильные покрытия.

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление доступно через приложение Dreamehome, голосовые ассистенты Alexa, Google Assistant или Siri. Доступны планирование уборки по дням недели, выбор зон и установка виртуальных стен. Модель поддерживает мультикартографию до 4 этажей, видеомониторинг помещения и двустороннюю аудиосвязь. Совместимость со стандартом Matter расширяет возможности интеграции в умный дом.

Характеристики

Общие

Тип: робот-пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

Модель: Aqua10 Ultra

Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 97,5–120 мм; база 420 × 440 × 120 мм

Вес: 5,8 кг

Цвет: белый

Поддержка ОС: Android, iOS

Уборка: сухая и влажная

Пылесборник: пакет 3,2 л, контейнер 220 мл

Резервуар для воды: 140 мл; база: чистая 4 л, грязная 3,5 л

Мощность всасывания: 30 000 Па

Конструкция и функции

Особенности: база с автовыгрузкой мусора, автоматическая стирка и сушка насадок

Освещение пути: есть

Парковка: автоматическая

Видео: трансляция с камеры робота

Аккумулятор

Тип: Li-ion

Ёмкость: 6400 мА·ч

Автоматический поиск зарядного устройства

Время зарядки и возобновления уборки с того же места

Навигация и датчики

LiDAR, 3D-сканер, датчики препятствий, перепада высоты, определения мелких предметов и типа поверхности

Системы: AutoSeal, Detangling SideReach, FluffRoll, HyperStream DuoBrush, OmniSight System, StereoEdge

Высота коврового покрытия: до 8 см, автоувеличение мощности, подъём влажного модуля

Насадки и фильтрация

Основная щётка V-образная классическая и прорезиненная

Боковая щётка 1 шт

Фильтры: HEPA и нейлоновый

Комплектация

Робот-пылесос

Мультифункциональная станция с автовыгрузкой мусора

Вращающийся валик для мойки пола

Боковые щётки и запасные V-образные щётки

HEPA-фильтры x3

Моющее средство x3

Сменные мешки x4

Кабель питания

Руководство пользователя

Средства против запаха домашних животных x2

Особенности

Видеомониторинг помещения

Автоматическая подача моющего средства

Программное обеспечение Pet Care 4.0

Дата анонсирования: 2025 год

Гарантия: 12 месяцев