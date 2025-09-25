Пылесос Dreame U20 Gold
Пылесос Dreame U20 Gold 17 490 
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU 37 990 
Пылесос Dreame Z20 Essential Black Global
Пылесос Dreame Z20 Essential Black Global

Артикул: 115590

34 990 

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME Z20 ESSENTIAL – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z20 Essential сочетает высокую мощность, удобство эксплуатации и интеллектуальные функции. Устройство эффективно справляется с сухой уборкой любых поверхностей, обеспечивая чистоту и комфорт в доме.

МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сила всасывания 210 аэроватт при номинальной мощности 540 Вт и скорость вращения двигателя до 120 000 об/мин позволяют легко удалять пыль, крошки и волосы. Турборежим помогает справляться с трудновыводимыми загрязнениями, поддерживая стабильное качество уборки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенные датчики автоматически распознают уровень и тип загрязнения, регулируя силу всасывания в режиме реального времени. Такая адаптивность упрощает процесс уборки и делает его более надёжным.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр H14 улавливает до 99,99% частиц размером от 0,3 мкм, предотвращая возвращение мелкой пыли в воздух и обеспечивая защиту от аллергенов. Пятиступенчатая система фильтрации поддерживает высокую гигиеничность.

АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор Li-Ion (8 элементов по 2850 мА·ч) обеспечивает до 90 минут работы в экономичном режиме, что достаточно для уборки до 200 м² без подзарядки. Время полной зарядки корпуса составляет около 3,5 часов.

ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

Вес пылесоса — всего 2,2 кг, а объём контейнера для пыли — 0,8 л. Устройство легко очищается благодаря простому сбросу мусора одной кнопкой, а основные съёмные части можно мыть вручную.

НАСАДКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

В комплект входят:

  • Основная щётка с технологией CelesTect™ и подсветкой

  • Мягкая роликовая щётка

  • Вращающаяся мягкая щётка для пыли

  • Электрическая мини-щётка

  • Комбинированная насадка

  • Удлинительный шланг

Эти насадки позволяют эффективно убирать труднодоступные места и предотвращают перекрестное загрязнение при уборке различных поверхностей.

ПРАКТИЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Пылесос заряжается во время хранения, занимая минимальное пространство и всегда оставаясь готовым к работе.

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: Z20 Essential

  • Размеры (ШxВxТ): 67 × 37,1 × 24,6 см

  • Вес: 2,2 кг

  • Цвет: черный

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: сухая

  • Пылесборник: контейнер, объём 0,8 л

  • Уровень шума: 86 дБ

  • Обслуживаемая площадь: до 200 м²

  • Мощность всасывания: 210 аэроватт

Конструкция и внешний вид

  • Особенности конструкции: расположение мотора и пылесборника сверху

  • Индикация: зарядки, разрядки аккумулятора, режима работы

  • Труба всасывания: цельная

  • Режимы работы: сухая уборка, турборежим, 3 режима мощности

  • Регулятор мощности: на корпусе

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 2850 мА·ч ×8

  • Время работы: до 90 мин

  • Время зарядки: 210 мин

  • Защита от перегрева: есть

Фильтрация

  • HEPA-фильтр: H14

  • Фильтр тонкой очистки: есть

  • Моторный фильтр: есть

  • Количество ступеней фильтрации: 5

Насадки

  • Щетка с подсветкой

  • Мягкая роликовая щетка с подсветкой

  • Вращающаяся мягкая щетка для пыли

  • Электрическая мини-щетка

  • Комбинированная насадка

Комплектация

  • Блок питания

  • Инструкция

  • Комплект насадок

  • Подставка для вертикальной установки

  • Удлинитель составной трубки

Гарантия: 12 месяцев

