ПЫЛЕСОС DREAME Z20 ESSENTIAL – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z20 Essential сочетает высокую мощность, удобство эксплуатации и интеллектуальные функции. Устройство эффективно справляется с сухой уборкой любых поверхностей, обеспечивая чистоту и комфорт в доме.
МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сила всасывания 210 аэроватт при номинальной мощности 540 Вт и скорость вращения двигателя до 120 000 об/мин позволяют легко удалять пыль, крошки и волосы. Турборежим помогает справляться с трудновыводимыми загрязнениями, поддерживая стабильное качество уборки.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Встроенные датчики автоматически распознают уровень и тип загрязнения, регулируя силу всасывания в режиме реального времени. Такая адаптивность упрощает процесс уборки и делает его более надёжным.
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ФИЛЬТРАЦИЯ
HEPA-фильтр H14 улавливает до 99,99% частиц размером от 0,3 мкм, предотвращая возвращение мелкой пыли в воздух и обеспечивая защиту от аллергенов. Пятиступенчатая система фильтрации поддерживает высокую гигиеничность.
АВТОНОМНОСТЬ
Аккумулятор Li-Ion (8 элементов по 2850 мА·ч) обеспечивает до 90 минут работы в экономичном режиме, что достаточно для уборки до 200 м² без подзарядки. Время полной зарядки корпуса составляет около 3,5 часов.
ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ
Вес пылесоса — всего 2,2 кг, а объём контейнера для пыли — 0,8 л. Устройство легко очищается благодаря простому сбросу мусора одной кнопкой, а основные съёмные части можно мыть вручную.
НАСАДКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
В комплект входят:
Эти насадки позволяют эффективно убирать труднодоступные места и предотвращают перекрестное загрязнение при уборке различных поверхностей.
ПРАКТИЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Пылесос заряжается во время хранения, занимая минимальное пространство и всегда оставаясь готовым к работе.
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: Z20 Essential
-
Размеры (ШxВxТ): 67 × 37,1 × 24,6 см
-
Вес: 2,2 кг
-
Цвет: черный
-
Материал корпуса: пластик
-
Уборка: сухая
-
Пылесборник: контейнер, объём 0,8 л
-
Уровень шума: 86 дБ
-
Обслуживаемая площадь: до 200 м²
-
Мощность всасывания: 210 аэроватт
Конструкция и внешний вид
-
Особенности конструкции: расположение мотора и пылесборника сверху
-
Индикация: зарядки, разрядки аккумулятора, режима работы
-
Труба всасывания: цельная
-
Режимы работы: сухая уборка, турборежим, 3 режима мощности
-
Регулятор мощности: на корпусе
Аккумулятор
Фильтрация
Насадки
Комплектация
Гарантия: 12 месяцев
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.