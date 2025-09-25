ПЫЛЕСОС DREAME Z20 ESSENTIAL – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z20 Essential сочетает высокую мощность, удобство эксплуатации и интеллектуальные функции. Устройство эффективно справляется с сухой уборкой любых поверхностей, обеспечивая чистоту и комфорт в доме.

МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сила всасывания 210 аэроватт при номинальной мощности 540 Вт и скорость вращения двигателя до 120 000 об/мин позволяют легко удалять пыль, крошки и волосы. Турборежим помогает справляться с трудновыводимыми загрязнениями, поддерживая стабильное качество уборки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенные датчики автоматически распознают уровень и тип загрязнения, регулируя силу всасывания в режиме реального времени. Такая адаптивность упрощает процесс уборки и делает его более надёжным.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр H14 улавливает до 99,99% частиц размером от 0,3 мкм, предотвращая возвращение мелкой пыли в воздух и обеспечивая защиту от аллергенов. Пятиступенчатая система фильтрации поддерживает высокую гигиеничность.

АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор Li-Ion (8 элементов по 2850 мА·ч) обеспечивает до 90 минут работы в экономичном режиме, что достаточно для уборки до 200 м² без подзарядки. Время полной зарядки корпуса составляет около 3,5 часов.

ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

Вес пылесоса — всего 2,2 кг, а объём контейнера для пыли — 0,8 л. Устройство легко очищается благодаря простому сбросу мусора одной кнопкой, а основные съёмные части можно мыть вручную.

НАСАДКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

В комплект входят:

Основная щётка с технологией CelesTect™ и подсветкой

Мягкая роликовая щётка

Вращающаяся мягкая щётка для пыли

Электрическая мини-щётка

Комбинированная насадка

Удлинительный шланг

Эти насадки позволяют эффективно убирать труднодоступные места и предотвращают перекрестное загрязнение при уборке различных поверхностей.

ПРАКТИЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Пылесос заряжается во время хранения, занимая минимальное пространство и всегда оставаясь готовым к работе.

Характеристики

Общие

Тип: пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

Модель: Z20 Essential

Размеры (ШxВxТ): 67 × 37,1 × 24,6 см

Вес: 2,2 кг

Цвет: черный

Материал корпуса: пластик

Уборка: сухая

Пылесборник: контейнер, объём 0,8 л

Уровень шума: 86 дБ

Обслуживаемая площадь: до 200 м²

Мощность всасывания: 210 аэроватт

Конструкция и внешний вид

Особенности конструкции: расположение мотора и пылесборника сверху

Индикация: зарядки, разрядки аккумулятора, режима работы

Труба всасывания: цельная

Режимы работы: сухая уборка, турборежим, 3 режима мощности

Регулятор мощности: на корпусе

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Ёмкость: 2850 мА·ч ×8

Время работы: до 90 мин

Время зарядки: 210 мин

Защита от перегрева: есть

Фильтрация

HEPA-фильтр: H14

Фильтр тонкой очистки: есть

Моторный фильтр: есть

Количество ступеней фильтрации: 5

Насадки

Щетка с подсветкой

Мягкая роликовая щетка с подсветкой

Вращающаяся мягкая щетка для пыли

Электрическая мини-щетка

Комбинированная насадка

Комплектация

Блок питания

Инструкция

Комплект насадок

Подставка для вертикальной установки

Удлинитель составной трубки

Гарантия: 12 месяцев