ПЫЛЕСОС DREAME H12 PRO FLEXREACH – МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО В ОДНОМ
Вертикальный беспроводной пылесос Dreame H12 Pro FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, позволяя поддерживать идеальную чистоту в доме без лишних усилий. Компактный корпус, эргономичная рукоятка и современный дизайн делают его удобным и стильным помощником для ежедневного использования.
МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает силу всасывания до 250 Вт и тягу 18 000 Па. Турборежим справляется даже с трудновыводимыми загрязнениями, обеспечивая эффективное удаление пыли, крошек, волос и других частиц с твёрдых и ковровых покрытий.
ВЛАЖНАЯ УБОРКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ БАКАМИ
Пылесос оборудован раздельными контейнерами: бак для чистой воды на 0,9 л и резервуар для грязной воды 0,7 л. Такой подход обеспечивает уборку только свежей водой и предотвращает смешивание загрязнённой жидкости, что повышает гигиеничность и экономит время.
УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
LED-дисплей отображает режим работы, уровень заряда и другую важную информацию. Регулировка мощности расположена на рукоятке для быстрого и удобного управления. В комплект входят насадки для пола и ковров, а также два валика для эффективной уборки различных поверхностей.
СТАНЦИЯ САМООЧИСТКИ
База выполняет автоматическую очистку и сушку насадки, а также служит местом для хранения аксессуаров. Это снижает необходимость ручного ухода за устройством и продлевает срок службы оборудования.
АВТОНОМНОСТЬ
Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает до 50 минут непрерывной работы, чего достаточно для уборки помещений площадью до 300 м². Полная зарядка занимает около 4 часов.
КОМФОРТ И ЭРГОНОМИКА
При весе 5,1 кг пылесос остаётся лёгким и удобным в управлении. Цельная труба и гибкая конструкция позволяют легко добираться до труднодоступных мест, а низкий уровень шума — 75 дБ — делает уборку комфортной.
НАДЁЖНОСТЬ И ФИЛЬТРАЦИЯ
HEPA-фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, обеспечивая безопасную среду для дома.
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: H12 Pro
-
Размеры (ШxВxГ): 5,1 кг
-
Цвет: черный
-
Материал корпуса: пластик
-
Уборка: комплексная (сухая и влажная)
-
Пылесборник: контейнер 0,7 л
-
Резервуар для воды: 0,78 л
-
Мощность всасывания: 18 000 Па
-
Уровень шума: 75 дБ
-
Обслуживаемая площадь: до 300 м²
Конструкция и внешний вид
-
Очистка: автоматическая очистка и сушка насадки
-
Особенности конструкции: место для хранения насадок, напольная подставка
-
Экран: символьный/цифровой
Аккумулятор
Режимы работы
-
Автоматический, режим всасывания, турбо, тихий
-
Регулятор мощности: на ручке
Насадки
Фильтрация
Гарантия: 12 месяцев
