Пылесос Dreame H15S Black RU
Пылесос Dreame H15S Black RU 48 990 
Back to products
Пылесос Dreame H12 Core Black Global
Пылесос Dreame H12 Core Black Global 23 990 
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 1
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 2
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 3
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 4
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 5
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 6
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 7
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 8
Нажмите, чтобы увеличить
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 2
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 3
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 4
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 5
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 6
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 7
Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU — изображение 8

Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU

Артикул: 115592

37 990 

Добавить к сравнению
19 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME H12 PRO FLEXREACH – МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО В ОДНОМ

Вертикальный беспроводной пылесос Dreame H12 Pro FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, позволяя поддерживать идеальную чистоту в доме без лишних усилий. Компактный корпус, эргономичная рукоятка и современный дизайн делают его удобным и стильным помощником для ежедневного использования.

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает силу всасывания до 250 Вт и тягу 18 000 Па. Турборежим справляется даже с трудновыводимыми загрязнениями, обеспечивая эффективное удаление пыли, крошек, волос и других частиц с твёрдых и ковровых покрытий.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ БАКАМИ

Пылесос оборудован раздельными контейнерами: бак для чистой воды на 0,9 л и резервуар для грязной воды 0,7 л. Такой подход обеспечивает уборку только свежей водой и предотвращает смешивание загрязнённой жидкости, что повышает гигиеничность и экономит время.

УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

LED-дисплей отображает режим работы, уровень заряда и другую важную информацию. Регулировка мощности расположена на рукоятке для быстрого и удобного управления. В комплект входят насадки для пола и ковров, а также два валика для эффективной уборки различных поверхностей.

СТАНЦИЯ САМООЧИСТКИ

База выполняет автоматическую очистку и сушку насадки, а также служит местом для хранения аксессуаров. Это снижает необходимость ручного ухода за устройством и продлевает срок службы оборудования.

АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает до 50 минут непрерывной работы, чего достаточно для уборки помещений площадью до 300 м². Полная зарядка занимает около 4 часов.

КОМФОРТ И ЭРГОНОМИКА

При весе 5,1 кг пылесос остаётся лёгким и удобным в управлении. Цельная труба и гибкая конструкция позволяют легко добираться до труднодоступных мест, а низкий уровень шума — 75 дБ — делает уборку комфортной.

НАДЁЖНОСТЬ И ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, обеспечивая безопасную среду для дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach

  • Насадка для пола и ковров

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

  • Срок службы: 3 года

Основные характеристики

  • Модель: H12 Pro

  • Размеры (ШxВxГ): 5,1 кг

  • Цвет: черный

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: комплексная (сухая и влажная)

  • Пылесборник: контейнер 0,7 л

  • Резервуар для воды: 0,78 л

  • Мощность всасывания: 18 000 Па

  • Уровень шума: 75 дБ

  • Обслуживаемая площадь: до 300 м²

Конструкция и внешний вид

  • Очистка: автоматическая очистка и сушка насадки

  • Особенности конструкции: место для хранения насадок, напольная подставка

  • Экран: символьный/цифровой

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Емкость: 4000 мАч

  • Время работы: до 50 минут

  • Время зарядки: 240 минут

Режимы работы

  • Автоматический, режим всасывания, турбо, тихий

  • Регулятор мощности: на ручке

Насадки

  • Насадка-валик х 2 шт

Фильтрация

  • HEPA-фильтр: есть

  • Фильтр тонкой очистки: есть

  • Система очистки фильтра: ручная

Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach Black Global RU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

61 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

39 990 
В корзину
Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 490 
В корзину
Sonos Five4
Быстрый просмотр

Беспроводная акустика Sonos Five Black

,
Артикул: 89719

В наличии

67 490 
В корзину
lego Ninjago City Gardens 71741 (1)
Быстрый просмотр

Конструктор LEGO Ninjago 71741 Сады Ниндзяго-Сити

Артикул: 71741

В наличии

39 990 
В корзину