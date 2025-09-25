ПЫЛЕСОС DREAME H12 PRO FLEXREACH – МОЩНОСТЬ И УДОБСТВО В ОДНОМ

Вертикальный беспроводной пылесос Dreame H12 Pro FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, позволяя поддерживать идеальную чистоту в доме без лишних усилий. Компактный корпус, эргономичная рукоятка и современный дизайн делают его удобным и стильным помощником для ежедневного использования.

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает силу всасывания до 250 Вт и тягу 18 000 Па. Турборежим справляется даже с трудновыводимыми загрязнениями, обеспечивая эффективное удаление пыли, крошек, волос и других частиц с твёрдых и ковровых покрытий.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА С РАЗДЕЛЬНЫМИ БАКАМИ

Пылесос оборудован раздельными контейнерами: бак для чистой воды на 0,9 л и резервуар для грязной воды 0,7 л. Такой подход обеспечивает уборку только свежей водой и предотвращает смешивание загрязнённой жидкости, что повышает гигиеничность и экономит время.

УДОБСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

LED-дисплей отображает режим работы, уровень заряда и другую важную информацию. Регулировка мощности расположена на рукоятке для быстрого и удобного управления. В комплект входят насадки для пола и ковров, а также два валика для эффективной уборки различных поверхностей.

СТАНЦИЯ САМООЧИСТКИ

База выполняет автоматическую очистку и сушку насадки, а также служит местом для хранения аксессуаров. Это снижает необходимость ручного ухода за устройством и продлевает срок службы оборудования.

АВТОНОМНОСТЬ

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает до 50 минут непрерывной работы, чего достаточно для уборки помещений площадью до 300 м². Полная зарядка занимает около 4 часов.

КОМФОРТ И ЭРГОНОМИКА

При весе 5,1 кг пылесос остаётся лёгким и удобным в управлении. Цельная труба и гибкая конструкция позволяют легко добираться до труднодоступных мест, а низкий уровень шума — 75 дБ — делает уборку комфортной.

НАДЁЖНОСТЬ И ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр удерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, обеспечивая безопасную среду для дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос Dreame H12 Pro FlexReach

Насадка для пола и ковров

Характеристики

Общие

Тип: пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Срок службы: 3 года

Основные характеристики

Модель: H12 Pro

Размеры (ШxВxГ): 5,1 кг

Цвет: черный

Материал корпуса: пластик

Уборка: комплексная (сухая и влажная)

Пылесборник: контейнер 0,7 л

Резервуар для воды: 0,78 л

Мощность всасывания: 18 000 Па

Уровень шума: 75 дБ

Обслуживаемая площадь: до 300 м²

Конструкция и внешний вид

Очистка: автоматическая очистка и сушка насадки

Особенности конструкции: место для хранения насадок, напольная подставка

Экран: символьный/цифровой

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Емкость: 4000 мАч

Время работы: до 50 минут

Время зарядки: 240 минут

Режимы работы

Автоматический, режим всасывания, турбо, тихий

Регулятор мощности: на ручке

Насадки

Насадка-валик х 2 шт

Фильтрация

HEPA-фильтр: есть

Фильтр тонкой очистки: есть

Система очистки фильтра: ручная

Гарантия: 12 месяцев