ИННОВАЦИОННАЯ УБОРКА 2 В 1

Беспроводной моющий пылесос Dreame H12 Dual FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, обеспечивая универсальное решение для поддержания чистоты дома. Продуманная конструкция и интеллектуальное управление делают процесс уборки простым и эффективным, а LED-дисплей позволяет отслеживать режим работы и уровень заряда.

ДВЕ ФУНКЦИИ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Модель оснащена отдельными резервуарами для чистой воды (0,9 л) и для грязной воды (0,7 л), что позволяет мыть полы без частой замены жидкости. Пылесборник объемом 0,35 л собирает пыль и мелкий мусор при сухой уборке.

МОЩНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ

Бесщеточный двигатель мощностью 300 Вт обеспечивает силу всасывания до 12 кПа, эффективно удаляя загрязнения с разных поверхностей. Аккумулятор емкостью 4000 мАч позволяет работать до 50 минут в сухом режиме и до 30 минут при комбинированной уборке. Полная зарядка занимает 4–4,5 часа.

УДОБСТВО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

LED-дисплей информирует о выбранном режиме работы: автоматический, обычный, турбо и режим всасывания. Система самоочистки облегчает уход за устройством, а компактная конструкция и настенное хранение экономят пространство.

НАСТРОЙКА ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В комплект входят мягкая роликовая щетка, щелевая насадка и мини-щетка с мотором, что позволяет адаптировать уборку под разные типы полов. Эффективная уборка вдоль кромки обеспечивает тщательную очистку труднодоступных зон.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр и моторный фильтр удерживают до 99,97% пыли, предотвращая её попадание обратно в воздух и обеспечивая чистую и безопасную среду для дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach

Мягкая роликовая щетка

Щелевая насадка

Мини-щетка с мотором

Подставка для вертикальной установки

Удлинитель составной трубки

Характеристики

Общие

Тип: пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Срок службы: 3 года

Основные характеристики

Модель: H12 Dual

Размеры (ШxВxГ): 114,3 x 30,7 x 31,2 см

Вес: 5,1 кг

Цвет: черный

Материал корпуса: металл/пластик

Уборка: комплексная (сухая и влажная)

Пылесборник: контейнер 0,35 л

Резервуар для воды: чистая — 0,9 л, грязная — 0,7 л

Уровень шума: 76 дБ

Мощность всасывания: 12 кПа

Конструкция и внешний вид

Особенности конструкции: 2 в 1, эффективная уборка вдоль кромки

Экран: интеллектуальный LED-дисплей

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Емкость: 4000 мАч

Время работы: до 50 минут

Время зарядки: 4–4,5 часа

Режимы работы

Автоматический, обычный, турбо, режим всасывания

Фильтрация

HEPA-фильтр: есть

Моторный фильтр: есть

Гарантия: 12 месяцев