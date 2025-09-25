ИННОВАЦИОННАЯ УБОРКА 2 В 1
Беспроводной моющий пылесос Dreame H12 Dual FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, обеспечивая универсальное решение для поддержания чистоты дома. Продуманная конструкция и интеллектуальное управление делают процесс уборки простым и эффективным, а LED-дисплей позволяет отслеживать режим работы и уровень заряда.
ДВЕ ФУНКЦИИ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Модель оснащена отдельными резервуарами для чистой воды (0,9 л) и для грязной воды (0,7 л), что позволяет мыть полы без частой замены жидкости. Пылесборник объемом 0,35 л собирает пыль и мелкий мусор при сухой уборке.
МОЩНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ
Бесщеточный двигатель мощностью 300 Вт обеспечивает силу всасывания до 12 кПа, эффективно удаляя загрязнения с разных поверхностей. Аккумулятор емкостью 4000 мАч позволяет работать до 50 минут в сухом режиме и до 30 минут при комбинированной уборке. Полная зарядка занимает 4–4,5 часа.
УДОБСТВО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
LED-дисплей информирует о выбранном режиме работы: автоматический, обычный, турбо и режим всасывания. Система самоочистки облегчает уход за устройством, а компактная конструкция и настенное хранение экономят пространство.
НАСТРОЙКА ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В комплект входят мягкая роликовая щетка, щелевая насадка и мини-щетка с мотором, что позволяет адаптировать уборку под разные типы полов. Эффективная уборка вдоль кромки обеспечивает тщательную очистку труднодоступных зон.
КОМПЛЕКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
HEPA-фильтр и моторный фильтр удерживают до 99,97% пыли, предотвращая её попадание обратно в воздух и обеспечивая чистую и безопасную среду для дома.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach
-
Мягкая роликовая щетка
-
Щелевая насадка
-
Мини-щетка с мотором
-
Подставка для вертикальной установки
-
Удлинитель составной трубки
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: H12 Dual
-
Размеры (ШxВxГ): 114,3 x 30,7 x 31,2 см
-
Вес: 5,1 кг
-
Цвет: черный
-
Материал корпуса: металл/пластик
-
Уборка: комплексная (сухая и влажная)
-
Пылесборник: контейнер 0,35 л
-
Резервуар для воды: чистая — 0,9 л, грязная — 0,7 л
-
Уровень шума: 76 дБ
-
Мощность всасывания: 12 кПа
Конструкция и внешний вид
Аккумулятор
Режимы работы
Фильтрация
-
HEPA-фильтр: есть
-
Моторный фильтр: есть
Гарантия: 12 месяцев
