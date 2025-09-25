Пылесос Dreame H15S Black RU
Пылесос Dreame H15S Black RU 48 990 
Back to products
Пылесос Dreame H12 Core Black Global
Пылесос Dreame H12 Core Black Global 23 990 
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 1
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 2
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 3
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 4
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 2
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 3
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 4
Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU — изображение 5

Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU

Артикул: 115593

48 490 

Добавить к сравнению
18 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ИННОВАЦИОННАЯ УБОРКА 2 В 1

Беспроводной моющий пылесос Dreame H12 Dual FlexReach сочетает функции сухой и влажной уборки, обеспечивая универсальное решение для поддержания чистоты дома. Продуманная конструкция и интеллектуальное управление делают процесс уборки простым и эффективным, а LED-дисплей позволяет отслеживать режим работы и уровень заряда.

ДВЕ ФУНКЦИИ В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Модель оснащена отдельными резервуарами для чистой воды (0,9 л) и для грязной воды (0,7 л), что позволяет мыть полы без частой замены жидкости. Пылесборник объемом 0,35 л собирает пыль и мелкий мусор при сухой уборке.

МОЩНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ

Бесщеточный двигатель мощностью 300 Вт обеспечивает силу всасывания до 12 кПа, эффективно удаляя загрязнения с разных поверхностей. Аккумулятор емкостью 4000 мАч позволяет работать до 50 минут в сухом режиме и до 30 минут при комбинированной уборке. Полная зарядка занимает 4–4,5 часа.

УДОБСТВО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

LED-дисплей информирует о выбранном режиме работы: автоматический, обычный, турбо и режим всасывания. Система самоочистки облегчает уход за устройством, а компактная конструкция и настенное хранение экономят пространство.

НАСТРОЙКА ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В комплект входят мягкая роликовая щетка, щелевая насадка и мини-щетка с мотором, что позволяет адаптировать уборку под разные типы полов. Эффективная уборка вдоль кромки обеспечивает тщательную очистку труднодоступных зон.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

HEPA-фильтр и моторный фильтр удерживают до 99,97% пыли, предотвращая её попадание обратно в воздух и обеспечивая чистую и безопасную среду для дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach

  • Мягкая роликовая щетка

  • Щелевая насадка

  • Мини-щетка с мотором

  • Подставка для вертикальной установки

  • Удлинитель составной трубки

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

  • Срок службы: 3 года

Основные характеристики

  • Модель: H12 Dual

  • Размеры (ШxВxГ): 114,3 x 30,7 x 31,2 см

  • Вес: 5,1 кг

  • Цвет: черный

  • Материал корпуса: металл/пластик

  • Уборка: комплексная (сухая и влажная)

  • Пылесборник: контейнер 0,35 л

  • Резервуар для воды: чистая — 0,9 л, грязная — 0,7 л

  • Уровень шума: 76 дБ

  • Мощность всасывания: 12 кПа

Конструкция и внешний вид

  • Особенности конструкции: 2 в 1, эффективная уборка вдоль кромки

  • Экран: интеллектуальный LED-дисплей

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Емкость: 4000 мАч

  • Время работы: до 50 минут

  • Время зарядки: 4–4,5 часа

Режимы работы

  • Автоматический, обычный, турбо, режим всасывания

Фильтрация

  • HEPA-фильтр: есть

  • Моторный фильтр: есть

Гарантия: 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пылесос Dreame H12 Dual FlexReach Black RU”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

54 490 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

61 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

39 990 
В корзину
Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 490 
В корзину
Sonos Five4
Быстрый просмотр

Беспроводная акустика Sonos Five Black

,
Артикул: 89719

В наличии

67 490 
В корзину
lego Ninjago City Gardens 71741 (1)
Быстрый просмотр

Конструктор LEGO Ninjago 71741 Сады Ниндзяго-Сити

Артикул: 71741

В наличии

39 990 
В корзину