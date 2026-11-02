Sorein G9600 Pro — мощная модульная зарядная станция с запасом энергии 9600 Вт·ч и суммарной выходной мощностью 6600 Вт. Модель рассчитана на длительное резервное питание дома, мастерской, загородного объекта, строительной площадки или профессионального оборудования.

Система состоит из основного блока, дополнительного инвертора и четырёх аккумуляторных модулей LiFePO₄ по 2400 Вт·ч. Такая конфигурация обеспечивает большой запас энергии и позволяет независимо распределять мощную нагрузку между двумя AC-каналами.

Ёмкость 9600 Вт·ч

Общий запас энергии Sorein G9600 Pro составляет 9,6 кВт·ч. Такой объём подходит для длительной работы холодильников, морозильных камер, освещения, Starlink, компьютеров, насосов, электроинструмента и другого оборудования.

Четыре батарейных модуля по 2400 Вт·ч

В систему входят четыре съёмных аккумулятора. Модульная конструкция упрощает транспортировку и обслуживание и позволяет разделять станцию на отдельные блоки.

Большая ёмкость особенно полезна там, где требуется продолжительное резервное питание без частой подзарядки.

Суммарная мощность 6600 Вт

Sorein G9600 Pro оснащена двумя независимыми инверторными каналами мощностью по 3300 Вт.

Суммарно система может обеспечивать до 6600 Вт для нескольких групп потребителей одновременно.

Два независимых канала по 3300 Вт

Мощность 6600 Вт распределена между двумя отдельными AC-каналами. Это позволяет разделить нагрузку, например подключить электроинструмент к одному каналу, а бытовую или сетевую технику — ко второму.

Важно учитывать, что один отдельный канал рассчитан максимум на 3300 Вт.

Аккумуляторы LiFePO₄

Sorein G9600 Pro использует аккумуляторную систему 48 В на основе литий-железо-фосфатных элементов.

Ресурс батарей составляет около 4000 циклов зарядки до сохранения 80% первоначальной ёмкости. LiFePO₄ хорошо подходит для регулярной эксплуатации и систем длительного резервного питания.

Резервное питание без задержки

При соответствующей конфигурации Sorein G9600 Pro поддерживает переключение резервного питания с задержкой 0 мс.

Для чувствительной электроники

Такой режим подходит для:

— роутеров и сетевого оборудования

— систем видеонаблюдения

— компьютеров

— оборудования связи

— рабочих станций

— другой техники, чувствительной к кратковременным отключениям

Быстрая зарядка до 3600 Вт

Максимальная мощность зарядки от электросети достигает 3600 Вт.

Полная зарядка аккумуляторной системы занимает примерно 3,6 часа при соответствующем источнике питания.

Солнечная зарядка до 1000 Вт

Sorein G9600 Pro поддерживает подключение солнечных панелей общей мощностью до 1000 Вт.

Солнечный вход основного блока рассчитан на диапазон 11–100 В и ток до 20 А. Для подключения используется разъём XT60.

Для автономного электроснабжения

Возможность солнечной зарядки делает G9600 Pro подходящей для загородного дома, мобильной мастерской, кемпера, строительного объекта или другой системы, где доступ к электросети ограничен.

Wi-Fi, Bluetooth и приложение

Станция поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и работает с приложением EnergyKeeper.

Через смартфон можно контролировать уровень заряда, входную и выходную мощность, состояние аккумуляторов и основные параметры системы.

Модульная конструкция на колёсах

Несмотря на общую массу более 100 кг, система рассчитана на перемещение благодаря мобильному шасси.

Основной блок, дополнительный инвертор, четыре аккумулятора и тележка представляют собой отдельные модули, которые можно разъединить для транспортировки.

Для каких задач подходит Sorein G9600 Pro

Sorein G9600 Pro удобно использовать для:

— длительного резервного питания дома

— загородных домов и дач

— строительных и производственных объектов

— мобильных мастерских

— мощного электроинструмента

— холодильников и морозильных камер

— насосов и компрессоров

— Starlink и сетевого оборудования

— систем видеонаблюдения и связи

— автономных систем с солнечными панелями

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 9600 Вт·ч

Количество аккумуляторных модулей: 4 × 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумуляторной системы: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Суммарная выходная мощность: 6600 Вт

Количество инверторных каналов: 2

Мощность одного канала: 3300 Вт

Резервное питание

Функция резервного питания: есть

Время переключения: 0 мс при соответствующей конфигурации

Зарядка

Максимальная мощность AC-зарядки: до 3600 Вт

Время полной зарядки: около 3,6 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Диапазон солнечного входа: 11–100 В

Максимальный ток Solar: 20 А

Разъём солнечного входа: XT60

Выходы

AC-каналы: 2 независимых

Конфигурация AC-розеток: зависит от региональной версии

USB-A: 2 × 18 Вт

USB-C: 2 шт., суммарно до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры: 545 × 313 × 1052 мм

Вес: около 110,3 кг

Конструкция: модульная

Материал корпуса: алюминий

Мобильное шасси с колёсами: есть

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C