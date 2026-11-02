Sorein G7200 Pro — модульная зарядная станция большой ёмкости для резервного питания дома, мастерской, загородного объекта и профессионального оборудования. Система располагает запасом энергии 7200 Вт·ч и суммарной выходной мощностью 6600 Вт, что позволяет одновременно работать с несколькими энергоёмкими потребителями.

Версия Pro отличается от стандартной G7200 дополнительным инверторным модулем. В результате система получает два независимых AC-канала мощностью по 3300 Вт каждый — удобно для разделения мощной нагрузки между разными группами оборудования.

Ёмкость 7200 Вт·ч

Sorein G7200 Pro использует три съёмных аккумуляторных модуля по 2400 Вт·ч. Общий запас энергии составляет 7,2 кВт·ч, поэтому система подходит для длительного автономного питания холодильников, сетевого оборудования, освещения, насосов, электроинструмента и другой техники.

Модульные аккумуляторы LiFePO₄

Каждая батарея построена на элементах LiFePO₄ с рабочим напряжением 48 В. Заявленный ресурс составляет около 4000 циклов до сохранения 80% первоначальной ёмкости.

Модульная конструкция позволяет обслуживать и заменять отдельные аккумуляторы без необходимости менять всю станцию.

Суммарная мощность 6600 Вт

В Sorein G7200 Pro установлены два независимых инверторных канала мощностью по 3300 Вт.

Суммарно система способна отдавать до 6600 Вт, что делает её подходящей для мощного электроинструмента, насосов, компрессоров, бытовой техники и нескольких рабочих зон одновременно.

Два независимых AC-канала

Мощность 6600 Вт распределяется между двумя отдельными каналами по 3300 Вт. Это важно учитывать при подключении техники: один отдельный потребитель должен соответствовать допустимой нагрузке своего инверторного канала.

Мгновенное резервное питание

В правильно сконфигурированной системе Sorein G7200 Pro поддерживается переключение резервного питания с задержкой до 0 мс.

Это делает модель особенно интересной для чувствительной техники, сетевого оборудования, систем связи и других устройств, где нежелательна даже кратковременная потеря электропитания.

Быстрая зарядка до 3600 Вт

Дополнительный инверторный модуль увеличивает не только выходную мощность, но и скорость зарядки системы.

Максимальная мощность зарядки от электросети достигает 3600 Вт, а полное восстановление заряда занимает примерно 2,6 часа при соответствующем источнике питания.

Солнечная зарядка до 1000 Вт

Для автономного использования Sorein G7200 Pro поддерживает подключение солнечных панелей мощностью до 1000 Вт.

Солнечный вход основного блока рассчитан на напряжение до 100 В и ток до 20 А.

Для дома и удалённых объектов

Сочетание ёмкости 7,2 кВт·ч и солнечной зарядки позволяет использовать систему на даче, в загородном доме, мобильной мастерской или на объекте, где доступ к стационарной электросети ограничен.

Wi-Fi, Bluetooth и приложение

Sorein G7200 Pro поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и работает с приложением EnergyKeeper.

Через смартфон можно контролировать уровень заряда, входную и выходную мощность и основные параметры работы системы.

Модульная конструкция на колёсах

G7200 Pro состоит из основного блока, трёх аккумуляторных модулей и дополнительного инвертора.

Система устанавливается на мобильное шасси с колёсами. При необходимости модули можно разделить для транспортировки и затем снова собрать на месте эксплуатации.

Для каких задач подходит Sorein G7200 Pro

Sorein G7200 Pro удобно использовать для:

— резервного питания дома и дачи

— мастерских и строительных объектов

— мощного электроинструмента

— насосов и компрессоров

— холодильников и морозильных камер

— Starlink и сетевого оборудования

— систем видеонаблюдения и связи

— нескольких независимых групп нагрузки

— автономных систем с солнечными панелями

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 7200 Вт·ч

Аккумуляторные модули: 3 × 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумуляторной системы: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Суммарная мощность AC: 6600 Вт

Количество инверторных каналов: 2

Мощность одного канала: 3300 Вт

Резервное питание

Функция резервного питания: есть

Время переключения: до 0 мс при соответствующей конфигурации

Зарядка

Максимальная мощность AC-зарядки: до 3600 Вт

Время полной зарядки: около 2,6 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Максимальное напряжение Solar: 100 В

Максимальный ток Solar: 20 А

Выходы

AC-каналы: 2 независимых

Конфигурация AC-розеток: зависит от региональной версии

USB-A: 2 × 18 Вт

USB-C: 2 шт., суммарно до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры: 545 × 313 × 897 мм

Вес: около 89 кг

Конструкция: модульная

Материал корпуса: алюминий

Мобильное шасси с колёсами: есть

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C