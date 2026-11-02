Sorein G7200 — мощная модульная зарядная станция ёмкостью 7200 Вт·ч с аккумуляторами LiFePO₄ и выходной мощностью 3300 Вт. Модель рассчитана на длительное резервное питание дома, дачи, мастерской, загородного объекта или профессионального оборудования, когда важен большой запас энергии без постоянного доступа к электросети.

Система состоит из основного блока и трёх аккумуляторных модулей по 2400 Вт·ч. Такая конфигурация увеличивает время автономной работы, сохраняя мобильную модульную конструкцию серии Sorein G.

Ёмкость 7200 Вт·ч для длительной автономной работы

Запас энергии 7,2 кВт·ч позволяет использовать Sorein G7200 для продолжительного питания холодильника, освещения, Starlink, компьютеров, сетевого оборудования, насосов, электроинструмента и другой техники.

Три аккумулятора по 2400 Вт·ч

Каждый модуль имеет ёмкость 2,4 кВт·ч. Батарейные блоки можно разъединять, что упрощает транспортировку и обслуживание системы.

Большая ёмкость G7200 предназначена прежде всего для увеличения времени работы техники, а не для увеличения мощности одного AC-канала.

Мощность 3300 Вт и пик до 6500 Вт

Инвертор обеспечивает постоянную выходную мощность до 3300 Вт, а кратковременная пиковая нагрузка достигает 6500 Вт.

Это позволяет подключать не только бытовую электронику, но и устройства с высоким пусковым током — холодильники, насосы, компрессоры и некоторые виды электроинструмента.

Аккумуляторы LiFePO₄ на 4000 циклов

Sorein G7200 использует 48-вольтовую аккумуляторную систему на основе литий-железо-фосфатных элементов.

Ресурс составляет около 4000 циклов зарядки до сохранения 80% первоначальной ёмкости, поэтому станция рассчитана на регулярное и длительное использование.

Режим UPS

Sorein G7200 может работать как источник резервного питания.

Переключение до 20 мс

При отключении электросети система переключается на аккумуляторы не более чем за 20 мс.

Такой режим удобен для роутеров, систем видеонаблюдения, оборудования связи, компьютеров и другой техники, которой важно быстрое восстановление питания.

Зарядка от сети до 1800 Вт

Максимальная мощность AC-зарядки составляет до 1800 Вт.

Полная зарядка аккумуляторов занимает примерно 4,7 часа при использовании соответствующего источника питания.

Солнечная зарядка до 1000 Вт

Sorein G7200 поддерживает подключение солнечных панелей общей мощностью до 1000 Вт.

Диапазон солнечного входа составляет 11–100 В при максимальном токе до 20 А. Для подключения используется разъём XT60 на основном блоке.

Для автономной энергосистемы

Солнечная зарядка делает G7200 подходящей для загородного дома, автодома, мастерской и других объектов, где необходимо регулярно восполнять запас энергии без электросети.

Wi-Fi, Bluetooth и приложение

Станция поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и работает с приложением EnergyKeeper.

Через смартфон можно контролировать уровень заряда, входную и выходную мощность и основные параметры системы.

Модульная конструкция на колёсах

Несмотря на ёмкость 7,2 кВт·ч, система остаётся мобильной благодаря специальному шасси с колёсами.

Основной блок, три батареи и шасси можно разделять для транспортировки. Общий вес собранной системы составляет около 81,5 кг.

Для каких задач подходит Sorein G7200

Sorein G7200 удобно использовать для:

— длительного резервного питания дома

— дачи и загородных объектов

— холодильников и морозильных камер

— Starlink и сетевого оборудования

— насосов и компрессоров

— профессионального электроинструмента

— мобильных мастерских

— систем видеонаблюдения и связи

— автономных систем с солнечными панелями

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 7200 Вт·ч

Количество аккумуляторных модулей: 3 × 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумуляторной системы: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Номинальная мощность AC: 3300 Вт

Пиковая мощность: до 6500 Вт

Резервное питание

UPS: есть

Время переключения: ≤20 мс

Зарядка

Максимальная мощность зарядки от сети: до 1800 Вт

Время полной зарядки: около 4,7 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Диапазон солнечного входа: 11–100 В

Максимальный ток солнечного входа: 20 А

Разъём солнечного входа: XT60

Выходы

AC-выходы: конфигурация зависит от региональной версии

USB-A: 2 × 18 Вт

Суммарная мощность USB-A: 36 Вт

USB-C: 2 шт.

Суммарная мощность USB-C: до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры: 545 × 313 × 825 мм

Вес: около 81,5 кг

Конструкция: модульная

Корпус: алюминиевый

Мобильное шасси с колёсами: есть

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C