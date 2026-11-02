Sorein G4800 — мощная модульная зарядная станция ёмкостью 4800 Вт·ч с аккумуляторами LiFePO₄ и выходной мощностью 3300 Вт. Модель предназначена для длительного резервного питания дома, дачи, мастерской, автодома и оборудования на удалённых объектах.

По сравнению с Sorein G2400 здесь установлено два аккумуляторных модуля по 2400 Вт·ч. Благодаря этому запас энергии увеличен вдвое, при этом используется тот же высокопроизводительный инвертор мощностью 3300 Вт.

Ёмкость 4800 Вт·ч для длительной автономной работы

Большой запас энергии позволяет использовать Sorein G4800 там, где требуется питание техники в течение нескольких дней без постоянного доступа к электросети.

Станция подходит для холодильников, освещения, Starlink, компьютеров, телевизоров, насосов, кофемашин, электроинструмента и другого бытового или профессионального оборудования.

Два аккумуляторных модуля по 2,4 кВт·ч

Модульная конструкция состоит из основного инверторного блока и двух аккумуляторных батарей ёмкостью 2400 Вт·ч каждая.

Отдельные модули можно разъединять для транспортировки, что особенно удобно с учётом общей массы системы около 59,5 кг.

Мощность 3300 Вт и пик до 6500 Вт

Инвертор Sorein G4800 обеспечивает постоянную выходную мощность до 3300 Вт.

Кратковременная пиковая мощность достигает 6500 Вт, поэтому станция подходит для устройств с повышенным пусковым током — насосов, компрессоров, холодильников и некоторых видов электроинструмента.

Чистая энергия для дома и работы

Высокая мощность позволяет одновременно питать несколько устройств, если их суммарное энергопотребление не превышает возможности инвертора.

Увеличение ёмкости G4800 по сравнению с G2400 даёт прежде всего более продолжительное время работы, а не дополнительную выходную мощность.

Аккумуляторы LiFePO₄

В Sorein G4800 используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы напряжением 48 В.

Ресурс составляет около 4000 циклов до сохранения 80% первоначальной ёмкости. Такой тип батареи хорошо подходит для регулярного использования в системах резервного электроснабжения.

Режим UPS

Sorein G4800 поддерживает работу в качестве источника бесперебойного питания.

Переключение до 20 мс

При исчезновении внешнего электричества система переключается на питание от аккумуляторов за время до 20 мс.

Это позволяет использовать станцию для роутеров, систем видеонаблюдения, компьютеров, оборудования связи и другой техники, чувствительной к перебоям электроснабжения.

Зарядка от сети до 1800 Вт

Максимальная мощность зарядки от электросети составляет до 1800 Вт.

Полная зарядка двух аккумуляторных модулей занимает примерно 3,2 часа при соответствующем источнике питания.

Солнечный вход до 1000 Вт

Sorein G4800 можно использовать вместе с солнечными панелями.

Максимальная мощность солнечного входа составляет 1000 Вт, диапазон напряжения — 11–100 В, максимальный ток — 20 А.

Автономная энергосистема

Подключение солнечных панелей позволяет использовать G4800 для загородного дома, автодома, мобильной мастерской или удалённого объекта, где доступ к обычной электросети ограничен.

Wi-Fi, Bluetooth и приложение

Sorein G4800 поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и работает с приложением EnergyKeeper.

Со смартфона можно контролировать состояние аккумуляторов, уровень заряда, входную и выходную мощность и основные параметры системы.

Мобильная модульная конструкция

Несмотря на большую ёмкость, система рассчитана на перемещение. Модули устанавливаются на специальное мобильное шасси с колёсами.

Алюминиевая конструкция объединяет основной блок и аккумуляторы в единую систему, а при необходимости отдельные части можно снять для транспортировки.

Для каких задач подходит Sorein G4800

Sorein G4800 удобно использовать для:

— резервного питания дома и дачи

— автодомов и кемперов

— загородных объектов

— Starlink и сетевого оборудования

— холодильников и морозильных камер

— насосов и компрессоров

— электроинструмента

— мобильных мастерских

— систем видеонаблюдения

— автономных систем с солнечными панелями

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 4800 Вт·ч

Количество аккумуляторных модулей: 2 × 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумуляторной системы: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Номинальная мощность AC: 3300 Вт

Пиковая мощность: до 6500 Вт

Резервное питание

UPS: есть

Время переключения: ≤20 мс

Зарядка

Максимальная мощность зарядки от сети: до 1800 Вт

Время полной зарядки: около 3,2 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Диапазон солнечного входа: 11–100 В

Максимальный ток солнечного входа: 20 А

Разъём солнечного входа: XT60

Выходы

AC-выходы: конфигурация зависит от региональной версии

USB-A: 2 × 18 Вт

Суммарная мощность USB-A: 36 Вт

USB-C: 2 шт.

Суммарная мощность USB-C: до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры: 545 × 313 × 670 мм

Вес: около 59,5 кг

Конструкция: модульная

Корпус: алюминиевый

Мобильное шасси с колёсами: есть

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C