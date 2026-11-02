Sorein G9600 Ultra — флагманская модульная зарядная станция серии G с запасом энергии 9600 Вт·ч и суммарной выходной мощностью до 9900 Вт. Система рассчитана на мощное резервное питание дома, мастерской, строительного объекта и профессионального оборудования, где одновременно работает несколько энергоёмких потребителей.

Версия Ultra оснащена четырьмя аккумуляторными модулями LiFePO₄ по 2400 Вт·ч и тремя независимыми инверторными каналами по 3300 Вт. Это позволяет распределять нагрузку между отдельными группами техники и использовать большой запас энергии значительно гибче.

Ёмкость 9600 Вт·ч

Общий запас энергии Sorein G9600 Ultra составляет 9,6 кВт·ч. Такой объём подходит для длительного питания холодильников, морозильных камер, освещения, Starlink, компьютеров, сетевого оборудования, насосов, электроинструмента и другой техники.

Четыре аккумулятора по 2400 Вт·ч

Система использует четыре съёмных аккумуляторных модуля одинаковой ёмкости. Модульная конструкция позволяет разделять станцию на отдельные компоненты для перевозки, обслуживания или замены батарей.

Суммарная мощность 9900 Вт

Главная особенность версии Ultra — три независимых AC-канала мощностью по 3300 Вт каждый.

Суммарная выходная мощность системы достигает 9900 Вт, что позволяет одновременно питать несколько мощных потребителей или разделить оборудование по отдельным линиям.

Три независимых канала по 3300 Вт

Важно учитывать, что 9900 Вт — это общая мощность трёх независимых инверторов. Один отдельный канал рассчитан на нагрузку до 3300 Вт.

Такая архитектура удобна, например, когда один канал используется для бытовой техники, второй — для электроинструмента, а третий — для насосов, оборудования связи или другой отдельной группы потребителей.

Аккумуляторы LiFePO₄

Sorein G9600 Ultra построена на 48-вольтовой аккумуляторной системе LiFePO₄.

Ресурс батарей составляет около 4000 циклов зарядки-разрядки до сохранения 80% первоначальной ёмкости. Такая химия рассчитана на регулярное использование и хорошо подходит для систем резервного электроснабжения.

Резервное питание с переключением 0 мс

При соответствующей конфигурации Sorein G9600 Ultra поддерживает работу в качестве системы бесперебойного питания с заявленным временем переключения 0 мс.

Для чувствительной техники

Функция особенно полезна для:

— компьютеров и рабочих станций

— сетевого оборудования

— Starlink

— систем видеонаблюдения

— оборудования связи

— серверной и другой чувствительной электроники

Быстрая зарядка до 5400 Вт

Три инверторных канала позволяют увеличить максимальную мощность AC-зарядки до 5400 Вт.

При подходящем источнике питания полное восстановление аккумуляторной системы занимает примерно 2,3 часа.

Для станции ёмкостью 9,6 кВт·ч это особенно важно — большой запас энергии можно восполнить значительно быстрее, чем у менее мощных конфигураций серии G.

Солнечная зарядка до 1000 Вт

Основной блок поддерживает подключение солнечных панелей общей мощностью до 1000 Вт.

Максимальные параметры солнечного входа составляют до 100 В и 20 А.

Для автономных систем

Возможность солнечной зарядки позволяет использовать G9600 Ultra в загородном доме, мобильной мастерской, на удалённом объекте или в других местах с ограниченным доступом к электросети.

Wi-Fi, Bluetooth и EnergyKeeper

Sorein G9600 Ultra поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth.

Через приложение EnergyKeeper можно контролировать состояние системы, уровень заряда, входную и выходную мощность и другие доступные параметры.

Модульная конструкция на колёсах

G9600 Ultra состоит из основного блока, четырёх аккумуляторных модулей и дополнительных инверторных модулей.

Полностью собранная система устанавливается на мобильное шасси с колёсами. При необходимости отдельные компоненты можно снять и переносить по отдельности.

Для каких задач подходит Sorein G9600 Ultra

Sorein G9600 Ultra удобно использовать для:

— резервного питания частного дома

— дачи и загородных объектов

— строительных площадок

— мастерских и сервисных центров

— мощного электроинструмента

— холодильников и морозильных камер

— насосов и компрессоров

— Starlink и оборудования связи

— систем видеонаблюдения

— нескольких независимых групп потребителей

— автономных систем с солнечными панелями

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 9600 Вт·ч

Количество аккумуляторных модулей: 4 × 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумуляторной системы: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Суммарная выходная мощность: 9900 Вт

Количество независимых AC-каналов: 3

Мощность одного канала: 3300 Вт

Резервное питание

Функция резервного питания: есть

Время переключения: 0 мс при соответствующей конфигурации

Зарядка

Максимальная мощность AC-зарядки: до 5400 Вт

Время полной зарядки: около 2,3 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Максимальное напряжение Solar: 100 В

Максимальный ток Solar: 20 А

Выходы

AC-каналы: 3 независимых

AC-розетки: конфигурация зависит от региональной версии

USB-A: 2 × 18 Вт

Суммарная мощность USB-A: 36 Вт

USB-C: 2 шт.

Суммарная мощность USB-C: до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры: 545 × 313 × 1124 мм

Вес: около 118 кг

Конструкция: модульная

Материал корпуса: алюминий

Мобильное шасси с колёсами: есть

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C