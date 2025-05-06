Uniq для iPad Air 11″ (2024/25) чехол Moven Grey
Код товара: 100588
₽4,590
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Описание
КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ультратонкий и легкий чехол-книжка сочетает в себе высокую защиту и удобство ежедневного использования. Прочная гибридная конструкция с прозрачной задней частью и усиленным противоударным бампером по углам обеспечивает надёжную защиту устройства от царапин и падений. Встроенный держатель поддерживает беспроводную зарядку Apple Pencil или Pixo Stylus, позволяя всегда держать стилус под рукой. Чехол складывается в подставку и идеально подходит как для набора текста, так и для комфортного просмотра контента.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
⏤ Тип: чехол-книжка
⏤ Назначение: защита планшета
⏤ Совместимость со стилусом: держатель с поддержкой беспроводной зарядки для Apple Pencil / Pixo Stylus
⏤ Поддержка функций планшета: автоматический режим сна/пробуждения
⏤ Форм-фактор: трансформируемый в подставку
⏤ Материалы: пластик, полиуретан (PC+TPU+PU)
⏤ Конструкция: гибридная, с прозрачной задней частью
⏤ Углы: усиленные, ударопрочные
⏤ Доступ к элементам управления: свободный
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА
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Ударопрочная конструкция — усиленные углы и прочные материалы.
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Складной дизайн — подходит для письма и просмотра контента.
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Поддержка Apple Pencil — встроенный держатель с возможностью зарядки.
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Прозрачная задняя панель — защищает, не скрывая дизайн планшета.
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Полный доступ к разъемам и камере — без снятия чехла.
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Поддержка режима сна и пробуждения — экономит заряд и повышает удобство.
Детали
|Производитель
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Uniq
|Цвет
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Черный
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