Описание

КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ультратонкий и легкий чехол-книжка сочетает в себе высокую защиту и удобство ежедневного использования. Прочная гибридная конструкция с прозрачной задней частью и усиленным противоударным бампером по углам обеспечивает надёжную защиту устройства от царапин и падений. Встроенный держатель поддерживает беспроводную зарядку Apple Pencil или Pixo Stylus, позволяя всегда держать стилус под рукой. Чехол складывается в подставку и идеально подходит как для набора текста, так и для комфортного просмотра контента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: чехол-книжка

⏤ Назначение: защита планшета

⏤ Совместимость со стилусом: держатель с поддержкой беспроводной зарядки для Apple Pencil / Pixo Stylus

⏤ Поддержка функций планшета: автоматический режим сна/пробуждения

⏤ Форм-фактор: трансформируемый в подставку

⏤ Материалы: пластик, полиуретан (PC+TPU+PU)

⏤ Конструкция: гибридная, с прозрачной задней частью

⏤ Углы: усиленные, ударопрочные

⏤ Доступ к элементам управления: свободный

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА