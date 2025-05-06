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Uniq для iPad Air 13" (2024/25) чехол Moven Grey — изображение 1
Uniq для iPad Air 13" (2024/25) чехол Moven Grey — изображение 2
Uniq для iPad Air 13" (2024/25) чехол Moven Grey — изображение 3
Uniq для iPad Air 13" (2024/25) чехол Moven Grey — изображение 4
Uniq для iPad Air 13" (2024/25) чехол Moven Grey — изображение 5

Uniq для iPad Air 13″ (2024/25) чехол Moven Grey

Код товара: 100585

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( Отзывов пока нет. )

4,590

Описание

КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ультратонкий и легкий чехол-книжка сочетает в себе высокую защиту и удобство ежедневного использования. Прочная гибридная конструкция с прозрачной задней частью и усиленным противоударным бампером по углам обеспечивает надёжную защиту устройства от царапин и падений. Встроенный держатель поддерживает беспроводную зарядку Apple Pencil или Pixo Stylus, позволяя всегда держать стилус под рукой. Чехол складывается в подставку и идеально подходит как для набора текста, так и для комфортного просмотра контента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⏤ Тип: чехол-книжка

⏤ Назначение: защита планшета

⏤ Совместимость со стилусом: держатель с поддержкой беспроводной зарядки для Apple Pencil / Pixo Stylus

⏤ Поддержка функций планшета: автоматический режим сна/пробуждения

⏤ Форм-фактор: трансформируемый в подставку

⏤ Материалы: пластик, полиуретан (PC+TPU+PU)

⏤ Конструкция: гибридная, с прозрачной задней частью

⏤ Углы: усиленные, ударопрочные

⏤ Доступ к элементам управления: свободный

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА

  • Ударопрочная конструкция — усиленные углы и прочные материалы.

  • Складной дизайн — подходит для письма и просмотра контента.

  • Поддержка Apple Pencil — встроенный держатель с возможностью зарядки.

  • Прозрачная задняя панель — защищает, не скрывая дизайн планшета.

  • Полный доступ к разъемам и камере — без снятия чехла.

  • Поддержка режима сна и пробуждения — экономит заряд и повышает удобство.

Детали

Производитель

Uniq
Цвет

Черный

Отзывы

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