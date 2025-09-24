Робот-пылесос Dreame L50 Ultra White
Робот-пылесос Dreame Bot D20 Plus White Global
Робот-пылесос Dreame Bot D20 Plus White Global

Артикул: 115530

29 490 

Описание

РОБОТ-ПЫЛЕСОС DREAME BOT D20 PLUS – УМНАЯ И ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УБОРКА

Dreame Bot D20 Plus сочетает сухую и влажную уборку с интеллектуальной навигацией и автоматической очисткой контейнера. Сила всасывания 13 000 Па и система HyperStream с двумя щётками эффективно собирают пыль, крошки и шерсть, предотвращая спутывание волос. Контейнер для мусора объёмом 0,5 л и резервуар для воды 0,35 л обеспечивают полноценную уборку без частых перезаправок.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Модель оснащена электронным управлением с дистанционным контролем через приложения Dreamehome и Mi Home, поддержкой Wi-Fi и интеграцией с системой «Умный дом Яндекс». Голосовое управление осуществляется через Алису и Марусю. Пользователь может составлять расписание уборки на каждый день недели и дистанционно управлять режимами работы.

ТОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ

LiDAR Pathfinder с инфракрасными и лазерными датчиками строит карту помещения, обеспечивает движение вдоль стен и обход препятствий. При низком заряде робот автоматически возвращается на базу для подзарядки и продолжает уборку с того же места.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Станция самоочистки с мешком объёмом 5 л автоматически опорожняет контейнер робота. В комплект входят сменные мешки и дополнительная пластина для увеличения рампы базовой станции, что повышает удобство использования и снижает контакт с пылью.

ПРАКТИЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Фильтр HEPA удерживает мельчайшие частицы пыли, а встроенная система самодиагностики позволяет контролировать состояние устройства. Корпус высотой 9,69 см легко проходит под мебелью, база компактна и аккуратна. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут работы без подзарядки, полная зарядка занимает 6 часов.

Характеристики

Общие

  • Тип: робот-пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

Основные характеристики

  • Модель: Bot D20 Plus

  • Размеры (ШxВxТ): 350 × 350 × 9,69 мм (робот), 440 × 298 × 452 мм (станция)

  • Вес: 3,51 кг (робот), 3,91 кг (станция)

  • Цвет: белый

  • Материал корпуса: пластик

  • Уборка: сухая и влажная

  • Пылесборник: сменный, 0,5 л

  • Резервуар для воды: 0,35 л

  • Мощность всасывания: 13 000 Па

  • Уровень шума: 74 дБ

  • Обслуживаемая площадь: до 100 м²

Конструкция и внешний вид

  • Индикация: включение, зарядка

  • Парковка: горизонтальная

  • Особенности: система HyperStream с двумя щётками для предотвращения спутывания волос

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 5200 мАч

  • Время работы: до 285 минут

  • Время зарядки: 6 часов

  • Напряжение АКБ: 14,4 В

Навигация и функции

  • LiDAR, Pathfinder, датчики высоты, движения вдоль стены, определения препятствий

  • Таймер, уборка по расписанию, автоматическое возвращение на базу, возобновление уборки, функция зонирования

  • Автоматическая очистка контейнера

Управление

  • Электронное, дистанционное через мобильное приложение

  • Голосовое управление: Алиса, Маруся

Насадки

  • Количество: 3

  • Тип: турбощетка, насадка из микрофибры, боковая щетка

Фильтрация

  • НЕРА-фильтр: есть

  • Очистка фильтра: ручная

Комплектация

  • Робот-пылесос со станцией

  • Сменный пылесборник

  • Зарядное устройство

  • Дополнительный сменный пылесборник, пластина для увеличения рампы базовой станции

  • Документация

Особенности

  • Автоматическое и ручное включение/выключение

  • Система HyperStream, предотвращение наматывания волос

Гарантия: 12 месяцев

 

