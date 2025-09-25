Пылесос Dreame U20 Gold
Пылесос Dreame H15S Black RU
Пылесос Dreame H15S Black RU

Артикул: 115591

48 990 

Описание

ПЫЛЕСОС DREAME H15S – МОЩНОСТЬ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДОМА

Беспроводной моющий пылесос Dreame H15S сочетает сухую и влажную уборку, обеспечивая высокую производительность и комфорт при использовании. Продуманная конструкция, интеллектуальные функции и большая автономность делают его идеальным решением для ежедневной уборки.

МОЩНОСТЬ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Пылесос оснащён двигателем мощностью 400 Вт и обеспечивает силу всасывания до 16–21 кПа. Поддерживаются четыре режима работы: автоматический, режим всасывания, турборежим для стойких загрязнений и пользовательский режим через мобильное приложение. Это позволяет адаптировать устройство под любые сценарии уборки.

АККУМУЛЯТОР И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Шестисекционный аккумулятор 6×4000 мА·ч обеспечивает до 50 минут работы в тихом режиме. Полная зарядка занимает около 4 часов, что делает пылесос готовым к уборке больших помещений без перерывов.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ

Объём контейнера для чистой воды составляет 900 мл, а для грязной воды — до 700 мл в вертикальном положении и 450 мл в горизонтальном. Это позволяет проводить влажную уборку без частой замены жидкости. Сушка горячим воздухом при 90°C предотвращает появление разводов на поверхности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ

LED-дисплей отображает режим работы, уровень заряда и другую информацию. Пылесос управляется с ручки, а также через мобильное приложение с возможностью настройки пользовательских параметров. Интеллектуальные голосовые подсказки облегчают процесс уборки.

НАСАДКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В комплект входят запасная роликовая щетка и чистящая щетка. Роботизированная рука DescendReach под управлением ИИ помогает справляться с волосами и крупным мусором, предотвращая засорение и повышая эффективность уборки.

КОМФОРТ И ЭРГОНОМИКА

Наклон ручки на 180° и компактная конструкция обеспечивают удобство уборки в труднодоступных местах. Минимальный уровень шума — 76 дБ, что делает использование пылесоса комфортным для дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  • Руководство пользователя

  • Ручка

  • Основной корпус

  • Док-станция

  • Чистящее средство

  • Запасной фильтр

  • Запасная роликовая щетка

  • Чистящая щетка

Характеристики

Общие

  • Тип: пылесос

  • Производитель: Dreame

  • Страна-изготовитель: Китай

  • Срок службы: 3 года

Основные характеристики

  • Модель: H15S

  • Вес: 5,4 кг

  • Цвет: черный

  • Уборка: комплексная (сухая и влажная)

  • Уровень шума: 76 дБ

  • Резервуар для воды: чистая вода 900 мл, грязная вода 700 мл (вертикально) / 450 мл (горизонтально)

  • Мощность всасывания: 16–21 кПа

Конструкция и внешний вид

  • Особенности конструкции: сушка горячим воздухом при 90°C, наклон ручки 180°

  • Экран: светодиодный дисплей

Аккумулятор

  • Тип: Li-Ion

  • Ёмкость: 6×4000 мА·ч

  • Время работы: до 50 минут

  • Время зарядки: 240 минут

  • Индикатор заряда: есть

Режимы работы

  • Интеллектуальный, турбо, режим впитывания влаги, пользовательский через приложение

  • Регулятор мощности: на ручке

  • Голосовой помощник: интеллектуальные подсказки

Насадки

  • Запасная роликовая щетка

  • Чистящая щетка

Фильтрация

  • HEPA-фильтр: есть

  • Моторный фильтр: есть

Гарантия: 12 месяцев

