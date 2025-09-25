ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ

Вертикальный беспроводной пылесос Dreame H12 Core создан для тех, кто ценит чистоту и удобство. Он объединяет функции сухой и влажной уборки, позволяя легко справляться с любыми видами загрязнений. Устройство оснащено мощным мотором с силой всасывания 14 кПа, что обеспечивает глубокую очистку полов и ковров, а также эффективное удаление пыли и мусора.

ИННОВАЦИОННАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Система 2-в-1 позволяет проводить влажную уборку с чистой водой, при этом грязная вода собирается автоматически, предотвращая разводы и оставляя поверхности сияющими. Резервуар для чистой воды объемом 900 мл обеспечивает длительное время работы без дозаправки, а роликовая щетка с автоматической чисткой и сушкой упрощает обслуживание.

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И УМНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аккумулятор емкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 25 минут автономной работы, достаточной для уборки больших помещений. LED-дисплей с цветным кольцом позволяет отслеживать уровень загрязнения, выбранный режим уборки и заряд батареи. Два режима работы — автоматический и всасывания — позволяют адаптировать мощность под конкретную задачу.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА И УДОБНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

LED-подсветка помогает обнаруживать невидимую пыль даже в темных углах и под мебелью. Легкий корпус и большие задние колеса обеспечивают удобную маневренность и комфорт при уборке.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

HEPA-фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли, предотвращая их повторное попадание в воздух, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Контейнер для пыли объемом 0,9 л легко очищается, а станция зарядки обеспечивает компактное хранение и подготовку пылесоса к следующему использованию.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДОБСТВА

В комплект входят пылесос, ручка, зарядное устройство, очищающий раствор, щетка и станция для зарядки. Все компоненты легко использовать и обслуживать, делая уборку простой, быстрой и эффективной.

Характеристики

Общие

Тип: пылесос

Производитель: Dreame

Страна-изготовитель: Китай

Срок службы: 3 года

Основные характеристики

Модель: H12 Core

Размеры (ШxВxГ): 32,1 x 111,5 x 28,2 см

Вес: 4,65 кг

Цвет: черный

Уборка: комплексная (сухая и влажная)

Пылесборник: контейнер (0,9 л)

Уровень шума: 76 дБ

Емкость резервуара для воды: чистая вода — 0,9 л; использованная вода — 0,5 л

Мощность всасывания: 14 000 Па

Конструкция и внешний вид

Индикация: LED-дисплей, включение, режим работы, уровень заряда

Особенности конструкции: место для хранения насадок

Аккумулятор

Тип: Li-Ion

Емкость: 2500 мА·ч

Время работы: до 25 минут

Время зарядки: 360 минут

Защита от перегрева: есть

Управление и режимы

Управление: сенсорное

Регулятор мощности: на корпусе

Режимы работы: автоматический, режим всасывания

Фильтрация

Фильтр тонкой очистки: есть

Комплектация

Пылесос

Ручка

Зарядное устройство

Очищающий раствор

Щетка

Станция для зарядки

Гарантия: 12 месяцев