ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ
Вертикальный беспроводной пылесос Dreame H12 Core создан для тех, кто ценит чистоту и удобство. Он объединяет функции сухой и влажной уборки, позволяя легко справляться с любыми видами загрязнений. Устройство оснащено мощным мотором с силой всасывания 14 кПа, что обеспечивает глубокую очистку полов и ковров, а также эффективное удаление пыли и мусора.
ИННОВАЦИОННАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА
Система 2-в-1 позволяет проводить влажную уборку с чистой водой, при этом грязная вода собирается автоматически, предотвращая разводы и оставляя поверхности сияющими. Резервуар для чистой воды объемом 900 мл обеспечивает длительное время работы без дозаправки, а роликовая щетка с автоматической чисткой и сушкой упрощает обслуживание.
ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И УМНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Аккумулятор емкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 25 минут автономной работы, достаточной для уборки больших помещений. LED-дисплей с цветным кольцом позволяет отслеживать уровень загрязнения, выбранный режим уборки и заряд батареи. Два режима работы — автоматический и всасывания — позволяют адаптировать мощность под конкретную задачу.
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА И УДОБНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
LED-подсветка помогает обнаруживать невидимую пыль даже в темных углах и под мебелью. Легкий корпус и большие задние колеса обеспечивают удобную маневренность и комфорт при уборке.
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
HEPA-фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли, предотвращая их повторное попадание в воздух, что особенно важно для аллергиков и семей с детьми. Контейнер для пыли объемом 0,9 л легко очищается, а станция зарядки обеспечивает компактное хранение и подготовку пылесоса к следующему использованию.
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДОБСТВА
В комплект входят пылесос, ручка, зарядное устройство, очищающий раствор, щетка и станция для зарядки. Все компоненты легко использовать и обслуживать, делая уборку простой, быстрой и эффективной.
Характеристики
Общие
Основные характеристики
-
Модель: H12 Core
-
Размеры (ШxВxГ): 32,1 x 111,5 x 28,2 см
-
Вес: 4,65 кг
-
Цвет: черный
-
Уборка: комплексная (сухая и влажная)
-
Пылесборник: контейнер (0,9 л)
-
Уровень шума: 76 дБ
-
Емкость резервуара для воды: чистая вода — 0,9 л; использованная вода — 0,5 л
-
Мощность всасывания: 14 000 Па
Конструкция и внешний вид
-
Индикация: LED-дисплей, включение, режим работы, уровень заряда
-
Особенности конструкции: место для хранения насадок
Аккумулятор
Управление и режимы
Фильтрация
Комплектация
-
Пылесос
-
Ручка
-
Зарядное устройство
-
Очищающий раствор
-
Щетка
-
Станция для зарядки
Гарантия: 12 месяцев
ОтзывыОчистить фильтры
Отзывов пока нет.