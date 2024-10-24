Описание

Детектор дронов «Булат» v.3 — это передовое мобильное устройство для обнаружения и идентификации беспилотных летательных аппаратов. Модель отличается обновленной схемотехникой, которая обеспечивает высокую надежность и эффективность работы. «Булат» v.3 способен обнаруживать популярные модели дронов, такие как DJI, Autel, а также Wi-Fi и FPV-дроны, на расстоянии до 1.5 км.

Пассивный режим работы

Одним из главных преимуществ «Булат» v.3 является его пассивный режим работы. Устройство сканирует радиочастотный спектр на 360 градусов, не излучая собственных сигналов. Это делает его незаметным для обнаружения, обеспечивая безопасность при использовании. Детектор реагирует только на дроны, что минимизирует ложные срабатывания на другие источники сигнала.

Интуитивное управление

«Булат» v.3 прост в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Настройки можно легко адаптировать под нужды пользователя через встроенное меню, что делает эксплуатацию устройства удобной и эффективной.

Детектор дронов «Булат» v.3 — это идеальное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Его высокая производительность, компактность и удобство в эксплуатации делают его отличным выбором для охраны территорий и обеспечения безопасности на массовых мероприятиях.

Приобретая детектор дронов «Булат» v.3, вы получаете высококачественное устройство, которое соответствует самым современным стандартам. Закажите его на нашем сайте, и наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам и помогут с выбором модели, подходящей именно для ваших нужд.