Описание

Адаптер Apple USB-C Digital AV Multiport — это компактный и универсальный адаптер, который позволяет подключать ваш MacBook или другое устройство USB-C к различным дисплеям, телевизорам и другим устройствам. Он оснащен тремя портами: это порт HDMI 4K при 60 Гц, порт USB-C с подачей питания до 100 Вт и порт USB-A 3.0. Адаптер имеет небольшой размер и вес, что делает его удобным для путешествий и использования в дороге. Он объединяет несколько портов в одном устройстве, устраняя необходимость в нескольких адаптерах и кабелях.

Наличие порта HDMI позволяет подключаться к дисплеям с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц, обеспечивая четкое и яркое изображение на внешних мониторах или телевизорах. Порт USB-C PD поддерживает зарядку до 100 Вт, что позволяет заряжать ваш ноутбук или другие устройства USB-C на высокой скорости. Порт USB-A 3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет быстро передавать файлы и подключать периферийные устройства. Адаптер Apple USB-C Digital AV Multiport совместим с большинством устройств USB-C, включая MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro и другие ноутбуки, планшеты с портами USB-C.