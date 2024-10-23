Beats Solo Buds 3
Beats Solo Buds 2
Beats Solo Buds 1
    Beats Solo Buds 3
    Beats Solo Buds 2
    Beats Solo Buds 1

    Беспроводные наушники Beats Solo Buds Matte Black

    Код товара: 91219

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    11,490 При оплате наличными.
    Скидка!

    12,409 При оплате картой

    Описание

    КАЧЕСТВО ЗВУКА

    Наушники от Beats предлагают оптимизированное музыкальное выражение. Все, от динамиков до вентиляционных отверстий и расположения каждого внутреннего компонента, спроектировано для точного воспроизведения музыки. Четкая и сбалансированная настройка обеспечивает широкий звуковой диапазон с эмоциональными нюансами, точно передающими замысел музыкантов.

    ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

    Двухслойная конструкция драйверов сводит к минимуму микроискажения, создавая чистый и теплый звук. Каждый динамик расположен параллельно акустическому порту для оптимальной доставки звука в ушной канал. Лазерно вырезанные вентиляционные отверстия усиливают качество звука, особенно в низких частотах, и обеспечивают комфортное давление воздуха.

    ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ УШЕЙ

    Эргономичный дизайн наушников учитывает естественную форму ушного канала, что делает их удобными для всех типов ушей. Это улучшает посадку и общие ощущения от использования.

    КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЕ РАЗГОВОРЫ

    Каждый наушник оснащён микрофоном с усовершенствованным алгоритмом шумоподавления, что гарантирует отличное качество звука во время разговоров.

    КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА НАУШНИКАХ

    Настраиваемые кнопки b позволяют управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и активировать голосовых помощников. Вы также можете настроить кнопки для регулировки громкости через настройки iOS или приложение Beats.

    КОМПАКТНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

    Наушники идут в одном из самых компактных зарядных кейсов, созданных компанией Beats. Быстрая зарядка Fast Fuel даёт до 1 часа воспроизведения всего за 5 минут зарядки.

    Детали

    Цвет

    Черный
    Производитель

    Beats

    Отзывы

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