Sorein G2400 — мощная модульная зарядная станция ёмкостью 2400 Вт·ч и номинальной мощностью 3300 Вт. Модель подходит для резервного питания дома, дачи, мастерской, автодома и профессионального оборудования. Высокая пиковая мощность до 6500 Вт позволяет запускать технику с повышенными пусковыми токами — насосы, компрессоры и электроинструмент.

В основе станции используется долговечный аккумулятор LiFePO₄, рассчитанный примерно на 4000 циклов до сохранения 80% первоначальной ёмкости.

Мощность 3300 Вт для бытовой и профессиональной техники

Инвертор Sorein G2400 обеспечивает постоянную выходную мощность до 3300 Вт и кратковременную пиковую нагрузку до 6500 Вт.

Станцию можно использовать для холодильника, кофемашины, микроволновой печи, телевизора, компьютера, Starlink, насосов, освещения, электроинструмента и другого оборудования с подходящей мощностью.

Резервное питание UPS

Функция UPS обеспечивает автоматический переход на аккумулятор при отключении внешнего электричества. Время переключения составляет не более 20 мс.

Такой режим подходит для роутеров, систем видеонаблюдения, компьютеров, оборудования связи и другой техники, которой важно стабильное питание.

Аккумулятор LiFePO₄ на 2400 Вт·ч

Sorein G2400 оснащена 48-вольтовым LFP-аккумулятором ёмкостью 2400 Вт·ч.

Ресурс батареи составляет около 4000 циклов до снижения ёмкости до 80%, поэтому станция рассчитана на длительную и регулярную эксплуатацию.

Модульная конструкция

G2400 является базовой моделью модульной серии Sorein G Series. Система состоит из основного блока и аккумуляторного модуля ёмкостью 2,4 кВт·ч.

Расширение ёмкости

При необходимости к системе можно добавлять дополнительные аккумуляторные блоки по 2400 Вт·ч. Конфигурации серии G позволяют увеличить общий запас энергии до 9,6 кВт·ч.

Это удобно, если со временем требуется более продолжительное резервное питание без полной замены станции.

Солнечная зарядка до 1000 Вт

Sorein G2400 поддерживает подключение солнечных панелей общей мощностью до 1000 Вт.

Диапазон солнечного входа составляет 11–100 В при максимальном токе до 20 А. Для подключения используется разъём XT60.

Зарядка от сети

Максимальная мощность зарядки от электросети зависит от региональной версии и может достигать 2200 Вт. Для базовой спецификации заявлено полное восстановление заряда примерно за 2,3 часа.

Wi-Fi, Bluetooth и приложение

Станция поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и может управляться через приложение EnergyKeeper.

Через смартфон можно контролировать состояние аккумулятора, параметры зарядки и потребления энергии, а также основные настройки системы.

Мобильная конструкция на колёсах

Несмотря на большую ёмкость и мощность, G2400 рассчитана на перемещение. Модульная конструкция установлена на мобильное шасси с колёсами.

Основные элементы системы можно разделять, что упрощает транспортировку и установку.

Для каких задач подходит Sorein G2400

Sorein G2400 удобно использовать для:

— резервного питания дома и дачи

— холодильников и бытовой техники

— Starlink и сетевого оборудования

— насосов и компрессоров

— электроинструмента

— мобильных мастерских

— автодомов и кемперов

— систем видеонаблюдения и связи

— автономного питания от солнечных панелей

Технические характеристики

Аккумулятор и мощность

Ёмкость: 2400 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO₄ / LFP

Напряжение аккумулятора: 48 В

Ресурс: около 4000 циклов до 80% ёмкости

Номинальная мощность AC: 3300 Вт

Пиковая мощность: до 6500 Вт

Резервное питание

UPS: есть

Время переключения: ≤20 мс

Зарядка

Зарядка от сети: до 1800–2200 Вт в зависимости от региональной версии

Ориентировочное время полной зарядки: около 2,3 часа

Солнечный вход: до 1000 Вт

Диапазон солнечного входа: 11–100 В

Максимальный ток: 20 А

Разъём солнечного входа: XT60

Выходы

AC-выходы: конфигурация зависит от региона

USB-A: 2 × 18 Вт

USB-C: 2 шт., суммарно до 100 Вт

Подключение

Wi-Fi: есть

Bluetooth: есть

Приложение EnergyKeeper: поддерживается

Размеры и вес

Размеры системы: 545 × 313 × 600 мм

Вес: около 37,5 кг

Конструкция: модульная

Мобильное шасси: есть

Корпус: алюминиевый

Температура эксплуатации

Температура зарядки: от 0 до +45 °C

Температура разряда: от −20 до +45 °C

Оптимальная рабочая температура: от +20 до +30 °C