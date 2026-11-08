Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra — мощное резервное питание
Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra — автономный источник энергии с аккумулятором LiFePO4 ёмкостью 3072 Вт·ч. Предназначена для резервного электроснабжения дома, дачи, мастерской и профессионального оборудования. Позволяет подключать бытовую технику, холодильники, компьютеры, системы освещения и электроинструменты.
EcoFlow DELTA 3 Ultra сочетает большой запас энергии, высокую выходную мощность, быструю зарядку и интеллектуальное управление через приложение EcoFlow.
Ёмкость 3072 Вт·ч — длительная автономная работа
Встроенный аккумулятор обеспечивает питание необходимых устройств при отключении электричества и во время работы вдали от электросети.
Примерное время автономности при постоянной нагрузке:
- Холодильник со средним потреблением 100 Вт — около 26 часов.
- Газовый котёл с насосом 150 Вт — около 17 часов.
- Компьютер мощностью 300 Вт — около 8,7 часа.
- Освещение мощностью 50 Вт — около 52 часов.
Расчёты приведены с учётом 85% полезной энергии. Фактическое время работы зависит от нагрузки, режима эксплуатации и условий окружающей среды.
Высокая мощность для бытовой техники и оборудования
EcoFlow DELTA 3 Ultra рассчитана на подключение энергоёмких приборов. Для американской версии номинальная выходная мощность составляет 3600 Вт, а кратковременная пиковая — до 7200 Вт.
Технология X-Boost расширяет возможности подключения некоторых мощных устройств, адаптируя выходные параметры станции.
Электростанция подходит для питания холодильников, телевизоров, компьютеров, электроинструментов и другого совместимого оборудования.
Быстрая зарядка и солнечная энергия
Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra поддерживает несколько способов зарядки:
- От бытовой электросети.
- От солнечных панелей суммарной мощностью до 800 Вт.
- От совместимых генераторов.
- Через совместимые автомобильные зарядные решения EcoFlow.
Использование солнечных панелей позволяет восполнять запас энергии во время поездок и при длительном отсутствии централизованного электроснабжения.
Функция ИБП — резервное питание без длительных перерывов
EcoFlow DELTA 3 Ultra поддерживает автоматическое переключение на аккумуляторное питание менее чем за 10 мс.
Эта функция помогает поддерживать работу совместимых компьютеров, маршрутизаторов, систем видеонаблюдения и другого оборудования при отключении электричества.
Для особо чувствительной техники необходимо учитывать требования производителя к времени переключения и качеству питания.
Надёжный аккумулятор LiFePO4
Станция оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором LFP, рассчитанным на длительную эксплуатацию.
Интеллектуальная система управления BMS контролирует температуру, напряжение и ток, обеспечивая защиту от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и других нештатных ситуаций.
Управление через приложение EcoFlow
Встроенные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключить EcoFlow DELTA 3 Ultra к мобильному приложению.
Пользователь может отслеживать:
- Уровень заряда аккумулятора.
- Входную и выходную мощность.
- Ориентировочное время автономной работы.
- Доступные режимы и настройки электростанции.
Информационный дисплей на корпусе отображает основные параметры работы в реальном времени.
Технические характеристики EcoFlow DELTA 3 Ultra
Аккумулятор
- Ёмкость: 3072 Вт·ч.
- Тип аккумулятора: LiFePO4 (LFP).
- Номинальное напряжение: 51,2 В.
- Ёмкость: 60 А·ч.
Выходная мощность
- Номинальная мощность: 3600 Вт (версия US).
- Пиковая мощность: до 7200 Вт (версия US).
- X-Boost: до 4600 Вт (версия US).
- Выходное напряжение и конфигурация розеток зависят от региональной версии.
Зарядка
- Зарядка от электросети: поддерживается.
- Солнечная зарядка: до 800 Вт.
- Зарядка от совместимого генератора: поддерживается.
- Зарядка через совместимые автомобильные аксессуары: поддерживается.
Дополнительные возможности
- Функция резервного питания с переключением менее 10 мс.
- Управление через приложение EcoFlow.
- Подключение по Wi-Fi и Bluetooth.
- Информационный LCD-дисплей.
- Интеллектуальная система защиты BMS.
Габариты и вес
- Размеры: приблизительно 626 × 328 × 395 мм.
- Вес: около 32,7 кг.
- Тип установки: напольная.
EcoFlow DELTA 3 Ultra для дома, дачи и работы
Зарядная станция подходит для различных сценариев использования:
Для дома: резервное питание холодильника, освещения, компьютеров и сетевого оборудования.
Для дачи: электроснабжение бытовой техники и совместимых насосов при перебоях электричества.
Для мастерской: питание электроинструментов и профессионального оборудования в пределах допустимой мощности.
Для поездок: автономное электроснабжение оборудования там, где отсутствует доступ к стационарной сети.
Почему стоит выбрать EcoFlow DELTA 3 Ultra?
EcoFlow DELTA 3 Ultra объединяет аккумулятор ёмкостью 3072 Вт·ч, высокую мощность, возможность солнечной зарядки и удобное управление. Станция помогает организовать резервное электропитание без установки стационарной аккумуляторной системы.
Это практичное решение для пользователей, которым необходим надёжный запас энергии для дома, дачи и профессиональных задач.
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