Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra — мощное резервное питание

Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra — автономный источник энергии с аккумулятором LiFePO4 ёмкостью 3072 Вт·ч. Предназначена для резервного электроснабжения дома, дачи, мастерской и профессионального оборудования. Позволяет подключать бытовую технику, холодильники, компьютеры, системы освещения и электроинструменты.

EcoFlow DELTA 3 Ultra сочетает большой запас энергии, высокую выходную мощность, быструю зарядку и интеллектуальное управление через приложение EcoFlow.

Ёмкость 3072 Вт·ч — длительная автономная работа

Встроенный аккумулятор обеспечивает питание необходимых устройств при отключении электричества и во время работы вдали от электросети.

Примерное время автономности при постоянной нагрузке:

Холодильник со средним потреблением 100 Вт — около 26 часов.

Газовый котёл с насосом 150 Вт — около 17 часов.

Компьютер мощностью 300 Вт — около 8,7 часа.

Освещение мощностью 50 Вт — около 52 часов.

Расчёты приведены с учётом 85% полезной энергии. Фактическое время работы зависит от нагрузки, режима эксплуатации и условий окружающей среды.

Высокая мощность для бытовой техники и оборудования

EcoFlow DELTA 3 Ultra рассчитана на подключение энергоёмких приборов. Для американской версии номинальная выходная мощность составляет 3600 Вт, а кратковременная пиковая — до 7200 Вт.

Технология X-Boost расширяет возможности подключения некоторых мощных устройств, адаптируя выходные параметры станции.

Электростанция подходит для питания холодильников, телевизоров, компьютеров, электроинструментов и другого совместимого оборудования.

Быстрая зарядка и солнечная энергия

Портативная зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Ultra поддерживает несколько способов зарядки:

От бытовой электросети.

От солнечных панелей суммарной мощностью до 800 Вт.

От совместимых генераторов.

Через совместимые автомобильные зарядные решения EcoFlow.

Использование солнечных панелей позволяет восполнять запас энергии во время поездок и при длительном отсутствии централизованного электроснабжения.

Функция ИБП — резервное питание без длительных перерывов

EcoFlow DELTA 3 Ultra поддерживает автоматическое переключение на аккумуляторное питание менее чем за 10 мс.

Эта функция помогает поддерживать работу совместимых компьютеров, маршрутизаторов, систем видеонаблюдения и другого оборудования при отключении электричества.

Для особо чувствительной техники необходимо учитывать требования производителя к времени переключения и качеству питания.

Надёжный аккумулятор LiFePO4

Станция оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором LFP, рассчитанным на длительную эксплуатацию.

Интеллектуальная система управления BMS контролирует температуру, напряжение и ток, обеспечивая защиту от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и других нештатных ситуаций.

Управление через приложение EcoFlow

Встроенные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth позволяют подключить EcoFlow DELTA 3 Ultra к мобильному приложению.

Пользователь может отслеживать:

Уровень заряда аккумулятора.

Входную и выходную мощность.

Ориентировочное время автономной работы.

Доступные режимы и настройки электростанции.

Информационный дисплей на корпусе отображает основные параметры работы в реальном времени.

Технические характеристики EcoFlow DELTA 3 Ultra

Аккумулятор

Ёмкость: 3072 Вт·ч.

Тип аккумулятора: LiFePO4 (LFP).

Номинальное напряжение: 51,2 В.

Ёмкость: 60 А·ч.

Выходная мощность

Номинальная мощность: 3600 Вт (версия US).

Пиковая мощность: до 7200 Вт (версия US).

X-Boost: до 4600 Вт (версия US).

Выходное напряжение и конфигурация розеток зависят от региональной версии.

Зарядка

Зарядка от электросети: поддерживается.

Солнечная зарядка: до 800 Вт.

Зарядка от совместимого генератора: поддерживается.

Зарядка через совместимые автомобильные аксессуары: поддерживается.

Дополнительные возможности

Функция резервного питания с переключением менее 10 мс.

Управление через приложение EcoFlow.

Подключение по Wi-Fi и Bluetooth.

Информационный LCD-дисплей.

Интеллектуальная система защиты BMS.

Габариты и вес

Размеры: приблизительно 626 × 328 × 395 мм.

Вес: около 32,7 кг.

Тип установки: напольная.

EcoFlow DELTA 3 Ultra для дома, дачи и работы

Зарядная станция подходит для различных сценариев использования:

Для дома: резервное питание холодильника, освещения, компьютеров и сетевого оборудования.

Для дачи: электроснабжение бытовой техники и совместимых насосов при перебоях электричества.

Для мастерской: питание электроинструментов и профессионального оборудования в пределах допустимой мощности.

Для поездок: автономное электроснабжение оборудования там, где отсутствует доступ к стационарной сети.

Почему стоит выбрать EcoFlow DELTA 3 Ultra?

EcoFlow DELTA 3 Ultra объединяет аккумулятор ёмкостью 3072 Вт·ч, высокую мощность, возможность солнечной зарядки и удобное управление. Станция помогает организовать резервное электропитание без установки стационарной аккумуляторной системы.

Это практичное решение для пользователей, которым необходим надёжный запас энергии для дома, дачи и профессиональных задач.