Omnilux Men — профессиональная LED-маска для домашнего ухода за мужской кожей, направленная на уменьшение видимости морщин, улучшение текстуры, тона и упругости кожи. Устройство сочетает красный свет 633 нм и две длины ближнего инфракрасного света — 830 и 1072 нм.

Главное отличие Omnilux Men от стандартной Contour Face — дополнительная длина волны 1072 нм, которая способна проникать глубже в более плотную мужскую кожу. Маска имеет FDA Clearance для уменьшения морщин на лице.

Три длины волн для мужской кожи

Omnilux Men использует сочетание красного и ближнего инфракрасного света, воздействующего на кожу на разной глубине.

Красный свет 633 нм

Красный свет поддерживает естественные процессы восстановления кожи, помогает улучшить её внешний тон и уменьшить видимое покраснение.

Инфракрасный свет 830 нм

Длина волны 830 нм воздействует глубже и используется в фотобиомодуляции для поддержки выработки коллагена и эластина, благодаря чему кожа может выглядеть более плотной и упругой.

Глубокий инфракрасный свет 1072 нм

Особенность Omnilux Men — дополнительная длина волны 1072 нм. Она проникает глубже, чем 633 и 830 нм, и была добавлена специально с учётом особенностей более плотной мужской кожи.

132 LED-светодиода

В маске установлено 66 двухчиповых LED-модулей — всего 132 светодиода.

Свет равномерно распределяется по поверхности лица, а гибкий силиконовый корпус позволяет расположить маску близко к коже.

Интенсивность около 30 мВт/см²

Выходная плотность мощности составляет примерно 30 мВт/см². Параметры процедуры заранее настроены производителем, поэтому пользователю не нужно вручную выбирать мощность или продолжительность воздействия.

Процедура всего 10 минут

Один сеанс Omnilux Men занимает 10 минут.

Производитель рекомендует использовать маску 3–5 раз в неделю на протяжении 4–6 недель. После основного курса можно переходить на поддерживающие процедуры по необходимости.

Простой домашний уход

Перед использованием рекомендуется очистить и полностью высушить кожу. Средства после бритья, кремы и косметику лучше наносить уже после процедуры.

Маска фиксируется регулируемыми ремнями и работает от компактного аккумуляторного контроллера.

Для каких задач подходит Omnilux Men

LED-маску можно использовать в домашнем уходе при:

— мелких линиях и морщинах

— снижении упругости кожи

— неровной текстуре

— тусклом внешнем виде кожи

— видимых следах усталости

— тёмных кругах и припухлости под глазами

— покраснении после бритья

Чем Omnilux Men отличается от Contour Face

Omnilux Contour Face использует две длины волн — 633 и 830 нм.

Omnilux Men дополнительно использует инфракрасный свет 1072 нм, рассчитанный на более глубокое проникновение в мужскую кожу. Именно это является главным технологическим отличием мужской версии.

Технические характеристики

Световая система

Тип устройства: LED-маска для фотобиомодуляции

Назначение: уход за мужской кожей, уменьшение видимости морщин

Область применения: лицо

Тип света: красный + ближний инфракрасный

Красный свет: 633 нм

Ближний инфракрасный свет: 830 нм

Глубокий ближний инфракрасный свет: 1072 нм

Количество LED: 132

Количество LED-модулей: 66

Плотность мощности: около 30 мВт/см²

Использование

Продолжительность сеанса: 10 минут

Рекомендуемая частота: 3–5 раз в неделю

Продолжительность курса: 4–6 недель

Поддерживающий режим: по необходимости

Рекомендуемый возраст: от 21 года

Конструкция

Материал: гибкий силикон

Регулируемые ремни: есть

Аккумуляторный контроллер: есть

Беспроводное использование во время процедуры: да

UV-излучение: отсутствует

Нагрев кожи: отсутствует

Сертификация

FDA Clearance: есть

CE: есть

TGA: есть

Гарантия

Гарантия на маску: 2 года

Гарантия на контроллер: 2 года

Комплектация

LED-маска Omnilux Men

Перезаряжаемый контроллер

Регулируемые ремни

Блок питания

Сетевые адаптеры

Кабель USB-C — USB-A

Сумка для хранения и переноски

Ключевые параметры — 633/830/1072 нм, 132 LED, около 30 мВт/см², 10-минутные процедуры, курс 3–5 раз в неделю и FDA Clearance — подтверждены официальной спецификацией Omnilux.