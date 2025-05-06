Наушники Bowers & Wilkins Pi6 Storm Grey
Код товара: 100525
₽30,990
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Описание
Лаконичные и технологичные TWS-наушники сочетают фирменное звучание от Bowers & Wilkins с интеллектуальными функциями для максимального комфорта в повседневном использовании. Благодаря продуманной конструкции, эргономичной посадке и премиальным материалам, модель обеспечивает надёжное удержание и комфорт даже при длительном прослушивании.
Система активного шумоподавления адаптируется к окружающей среде в реальном времени, а поддержка кодеков aptX Adaptive и Bluetooth 5.4 гарантирует стабильную передачу сигнала и высокое качество звука. Встроенные микрофоны обеспечивают чёткую голосовую связь в любых условиях.
Поддержка Multipoint позволяет подключаться сразу к двум устройствам, а функция автопаузы и режим прозрачности делают взаимодействие с внешним миром удобным и безопасным. Быстрая зарядка даёт до двух часов воспроизведения всего за 15 минут, а общий запас автономности в кейсе составляет до 24 часов.
Элегантный внешний вид и защита IP54 делают модель надёжным спутником как в городе, так и в дороге.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: внутриканальные TWS-наушники
Акустическое оформление: закрытое
Диаметр мембраны: 12 мм
Количество драйверов: 1
Тип излучателя: динамический
Минимальная частота: 20 Гц
Максимальная частота: 20 000 Гц
Система активного шумоподавления (ANC): есть
Режим прозрачности: есть
Автопауза: есть
Bluetooth: версия 5.4
Поддержка кодеков: AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive
Multipoint: до 2 устройств
Количество микрофонов: 1 на наушник
Конструкция микрофона: встроенный
Управление: сенсорное
Приложение: Bowers & Wilkins Music
Совместимость: TWS-режим с равноправным подключением
Регулировка громкости: есть
Время работы: до 8 часов
Время работы с кейсом: до 24 часов
Быстрая зарядка: 15 минут = 2 часа воспроизведения
Время полной зарядки: 2 часа
Тип аккумулятора: Li-Ion
Зарядка: USB Type-C
Беспроводная зарядка: нет
Влагозащита: IP54
Материалы: корпус — пластик, амбушюры — силикон
Крепление: на ухе
Вес: 14 г
Размер кейса: 73 × 39 × 58 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ
– Наушники
– Зарядный кейс
– Кабель USB Type-C
– Комплект сменных амбушюр
– Документация
ПРЕИМУЩЕСТВА
– Адаптивное интеллектуальное шумоподавление
– Высококачественное звучание с поддержкой aptX Adaptive
– Эргономичный дизайн и премиальные материалы
– Поддержка Multipoint для двух устройств
– Быстрая зарядка и до 24 часов работы с кейсом
– IP54 — защита от влаги и пыли
– Сенсорное управление и режим прозрачности
Детали
|Производитель
|
Bowers & Wilkins
|Цвет
|
Черный
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