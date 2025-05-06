Описание

Bowers & Wilkins представляет новую модель наушников Px7 S2e, которая является эволюцией удостоенной наград модели Px7 S2. Px7 S2e предлагает ещё более высокое качество звука благодаря модернизированному DSP-процессору и новому тюнингу звука от команды инженеров мирового класса. Наушники доступны в четырёх изысканных цветах: антрацитово-черный (Anthracite Black), океанско-синий (Ocean Blue), облачно-серый (Cloud Grey) и лесной зеленый (Forest Green).

Основные особенности:

Улучшенное качество звука: Модернизированный DSP-процессор и 40-мм драйверы обеспечивают детальное и динамичное звучание.

Модернизированный DSP-процессор и 40-мм драйверы обеспечивают детальное и динамичное звучание. Эффективное шумоподавление: Гибридная технология шумоподавления с шестью микрофонами для подавления внешнего шума и улучшения качества звонков.

Гибридная технология шумоподавления с шестью микрофонами для подавления внешнего шума и улучшения качества звонков. Поддержка высококачественного аудио: Поддержка 24-битного аудио высокого разрешения и адаптивной беспроводной технологии Qualcomm aptX™.

Поддержка 24-битного аудио высокого разрешения и адаптивной беспроводной технологии Qualcomm aptX™. Управление через приложение: Приложение Bowers & Wilkins Music для настройки звука, управления режимом «прозрачности» и потоковой передачи музыки.

Приложение Bowers & Wilkins Music для настройки звука, управления режимом «прозрачности» и потоковой передачи музыки. Длительное время работы: До 30 часов автономной работы и быстрая зарядка, обеспечивающая до 7 часов воспроизведения после 15 минут зарядки.

Технические характеристики:

Назначение наушников: Классические

Классические Цвет амбушюр: Зеленый

Зеленый Страна (главный офис): Великобритания

Великобритания Гарантийный срок: 1 год

1 год Цвет: Зелёный

Зелёный Вес: 0,307 кг

0,307 кг Тип наушников: Закрытые

Закрытые Вид наушников: Накладные

Накладные Тип разъема кабеля: 3.5 мм, USB-C

3.5 мм, USB-C Складные: Нет

Нет Разъем Lightning: Нет

Нет Работа от аккумулятора: Более 15 ч

Более 15 ч Шумоподавление: Гибридное

Гибридное Длина кабеля: 1,2 м

1,2 м Съёмный кабель: Да

Да Проводные/беспроводные: Беспроводные Bluetooth

Беспроводные Bluetooth Микрофон: Встроенный

Встроенный Встроенный аккумулятор: Есть

Есть Комплектация: Чехол для переноски

Почему стоит выбрать Bowers & Wilkins Px7 S2e:

Высококачественный звук: Обеспечивают максимально детальное и естественное звучание. Эффективное шумоподавление: Гибридная технология для комфортного прослушивания в любых условиях. Удобство использования: Полный контроль всех функций через приложение и физические органы управления. Премиальный дизайн: Изысканные цветовые решения и материалы высокого качества для комфортного и продолжительного прослушивания.

Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт, обеспечивая максимально детальное и захватывающее звучание.