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Наушники Bowers & Wilkins Px7 S2E Ruby Red

Код товара: 100523

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33,990

Описание

Bowers & Wilkins представляет новую модель наушников Px7 S2e, которая является эволюцией удостоенной наград модели Px7 S2. Px7 S2e предлагает ещё более высокое качество звука благодаря модернизированному DSP-процессору и новому тюнингу звука от команды инженеров мирового класса. Наушники доступны в четырёх изысканных цветах: антрацитово-черный (Anthracite Black), океанско-синий (Ocean Blue), облачно-серый (Cloud Grey) и лесной зеленый (Forest Green).

Основные особенности:

  • Улучшенное качество звука: Модернизированный DSP-процессор и 40-мм драйверы обеспечивают детальное и динамичное звучание.
  • Эффективное шумоподавление: Гибридная технология шумоподавления с шестью микрофонами для подавления внешнего шума и улучшения качества звонков.
  • Поддержка высококачественного аудио: Поддержка 24-битного аудио высокого разрешения и адаптивной беспроводной технологии Qualcomm aptX™.
  • Управление через приложение: Приложение Bowers & Wilkins Music для настройки звука, управления режимом «прозрачности» и потоковой передачи музыки.
  • Длительное время работы: До 30 часов автономной работы и быстрая зарядка, обеспечивающая до 7 часов воспроизведения после 15 минут зарядки.

Технические характеристики:

  • Назначение наушников: Классические
  • Цвет амбушюр: Зеленый
  • Страна (главный офис): Великобритания
  • Гарантийный срок: 1 год
  • Цвет: Зелёный
  • Вес: 0,307 кг
  • Тип наушников: Закрытые
  • Вид наушников: Накладные
  • Тип разъема кабеля: 3.5 мм, USB-C
  • Складные: Нет
  • Разъем Lightning: Нет
  • Работа от аккумулятора: Более 15 ч
  • Шумоподавление: Гибридное
  • Длина кабеля: 1,2 м
  • Съёмный кабель: Да
  • Проводные/беспроводные: Беспроводные Bluetooth
  • Микрофон: Встроенный
  • Встроенный аккумулятор: Есть
  • Комплектация: Чехол для переноски

Почему стоит выбрать Bowers & Wilkins Px7 S2e:

  1. Высококачественный звук: Обеспечивают максимально детальное и естественное звучание.
  2. Эффективное шумоподавление: Гибридная технология для комфортного прослушивания в любых условиях.
  3. Удобство использования: Полный контроль всех функций через приложение и физические органы управления.
  4. Премиальный дизайн: Изысканные цветовые решения и материалы высокого качества для комфортного и продолжительного прослушивания.

Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт, обеспечивая максимально детальное и захватывающее звучание.

Детали

Производитель

Bowers & Wilkins
Цвет

Красный

Отзывы

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