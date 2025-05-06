Наушники Bowers & Wilkins Px7 S2E Ruby Red
Код товара: 100523
₽33,990
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Описание
Bowers & Wilkins представляет новую модель наушников Px7 S2e, которая является эволюцией удостоенной наград модели Px7 S2. Px7 S2e предлагает ещё более высокое качество звука благодаря модернизированному DSP-процессору и новому тюнингу звука от команды инженеров мирового класса. Наушники доступны в четырёх изысканных цветах: антрацитово-черный (Anthracite Black), океанско-синий (Ocean Blue), облачно-серый (Cloud Grey) и лесной зеленый (Forest Green).
Основные особенности:
- Улучшенное качество звука: Модернизированный DSP-процессор и 40-мм драйверы обеспечивают детальное и динамичное звучание.
- Эффективное шумоподавление: Гибридная технология шумоподавления с шестью микрофонами для подавления внешнего шума и улучшения качества звонков.
- Поддержка высококачественного аудио: Поддержка 24-битного аудио высокого разрешения и адаптивной беспроводной технологии Qualcomm aptX™.
- Управление через приложение: Приложение Bowers & Wilkins Music для настройки звука, управления режимом «прозрачности» и потоковой передачи музыки.
- Длительное время работы: До 30 часов автономной работы и быстрая зарядка, обеспечивающая до 7 часов воспроизведения после 15 минут зарядки.
Технические характеристики:
- Назначение наушников: Классические
- Цвет амбушюр: Зеленый
- Страна (главный офис): Великобритания
- Гарантийный срок: 1 год
- Цвет: Зелёный
- Вес: 0,307 кг
- Тип наушников: Закрытые
- Вид наушников: Накладные
- Тип разъема кабеля: 3.5 мм, USB-C
- Складные: Нет
- Разъем Lightning: Нет
- Работа от аккумулятора: Более 15 ч
- Шумоподавление: Гибридное
- Длина кабеля: 1,2 м
- Съёмный кабель: Да
- Проводные/беспроводные: Беспроводные Bluetooth
- Микрофон: Встроенный
- Встроенный аккумулятор: Есть
- Комплектация: Чехол для переноски
Почему стоит выбрать Bowers & Wilkins Px7 S2e:
- Высококачественный звук: Обеспечивают максимально детальное и естественное звучание.
- Эффективное шумоподавление: Гибридная технология для комфортного прослушивания в любых условиях.
- Удобство использования: Полный контроль всех функций через приложение и физические органы управления.
- Премиальный дизайн: Изысканные цветовые решения и материалы высокого качества для комфортного и продолжительного прослушивания.
Эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт, обеспечивая максимально детальное и захватывающее звучание.
Детали
|Производитель
|
Bowers & Wilkins
|Цвет
|
Красный
Отзывы
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