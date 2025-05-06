Описание

Лаконичные и технологичные TWS-наушники сочетают фирменное звучание от Bowers & Wilkins с интеллектуальными функциями для максимального комфорта в повседневном использовании. Благодаря продуманной конструкции, эргономичной посадке и премиальным материалам, модель обеспечивает надёжное удержание и комфорт даже при длительном прослушивании.

Система активного шумоподавления адаптируется к окружающей среде в реальном времени, а поддержка кодеков aptX Adaptive и Bluetooth 5.4 гарантирует стабильную передачу сигнала и высокое качество звука. Встроенные микрофоны обеспечивают чёткую голосовую связь в любых условиях.

Поддержка Multipoint позволяет подключаться сразу к двум устройствам, а функция автопаузы и режим прозрачности делают взаимодействие с внешним миром удобным и безопасным. Быстрая зарядка даёт до двух часов воспроизведения всего за 15 минут, а общий запас автономности в кейсе составляет до 24 часов.

Элегантный внешний вид и защита IP54 делают модель надёжным спутником как в городе, так и в дороге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: внутриканальные TWS-наушники

Акустическое оформление: закрытое

Диаметр мембраны: 12 мм

Количество драйверов: 1

Тип излучателя: динамический

Минимальная частота: 20 Гц

Максимальная частота: 20 000 Гц

Система активного шумоподавления (ANC): есть

Режим прозрачности: есть

Автопауза: есть

Bluetooth: версия 5.4

Поддержка кодеков: AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive

Multipoint: до 2 устройств

Количество микрофонов: 1 на наушник

Конструкция микрофона: встроенный

Управление: сенсорное

Приложение: Bowers & Wilkins Music

Совместимость: TWS-режим с равноправным подключением

Регулировка громкости: есть

Время работы: до 8 часов

Время работы с кейсом: до 24 часов

Быстрая зарядка: 15 минут = 2 часа воспроизведения

Время полной зарядки: 2 часа

Тип аккумулятора: Li-Ion

Зарядка: USB Type-C

Беспроводная зарядка: нет

Влагозащита: IP54

Материалы: корпус — пластик, амбушюры — силикон

Крепление: на ухе

Вес: 14 г

Размер кейса: 73 × 39 × 58 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Наушники

– Зарядный кейс

– Кабель USB Type-C

– Комплект сменных амбушюр

– Документация

ПРЕИМУЩЕСТВА

– Адаптивное интеллектуальное шумоподавление

– Высококачественное звучание с поддержкой aptX Adaptive

– Эргономичный дизайн и премиальные материалы

– Поддержка Multipoint для двух устройств

– Быстрая зарядка и до 24 часов работы с кейсом

– IP54 — защита от влаги и пыли

– Сенсорное управление и режим прозрачности