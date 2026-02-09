Timekettle X1 Многоязычный автономный переводчик
Мультисканер здоровья Withings BeamO 4-in-1 Health Multiscan (термометр, стетоскоп, пульсометр, ЭКГ)
Мультисканер здоровья Withings BeamO 4-in-1 Health Multiscan (термометр, стетоскоп, пульсометр, ЭКГ)

Описание

WITHINGS BEAMO — ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МУЛЬТИСКАНЕР ЗДОРОВЬЯ 4 В 1

Withings BeamO — это компактный медицинский мультисканер нового поколения, который объединяет в одном устройстве термометр, ЭКГ, пульсоксиметр и цифровой стетоскоп. Он создан для быстрого и точного контроля состояния сердца, лёгких и температуры — дома, в поездке или на работе.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР ЗДОРОВЬЯ ЗА 1 МИНУТУ

BeamO позволяет всего за минуту получить целостную картину ключевых показателей организма. Температура тела, сердечный ритм, насыщение крови кислородом и дыхательные звуки — всё измеряется последовательно, одним устройством и без сложных настроек. Это удобный способ регулярно следить за здоровьем и вовремя замечать изменения.

ДОМАШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ С ВРАЧЕБНОЙ ТОЧНОСТЬЮ

С помощью BeamO вы можете проводить измерения самостоятельно, а результаты автоматически синхронизируются с приложением Withings. При необходимости данные передаются врачу в режиме реального времени или оформляются в подробный PDF-отчёт для консультации.

ЭКГ И КАРДИООЦЕНКА С ПОДДЕРЖКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

BeamO позволяет записывать ЭКГ медицинского уровня и при желании делиться результатами с сертифицированными кардиологами. Через сервис Withings+ доступна профессиональная оценка состояния сердца с ответом в течение 24 часов. Это особенно важно для людей с повышенной нагрузкой, стрессом или хроническими заболеваниями.

ЦИФРОВОЙ СТЕТОСКОП И КОНТРОЛЬ ДЫХАНИЯ

Встроенный электронный стетоскоп позволяет записывать и анализировать звуки дыхания и работы сердца. Это помогает выявлять отклонения в состоянии лёгких и отслеживать динамику при простудах, бронхитах и других респираторных состояниях.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ И МОТИВАЦИЯ

Все данные объединяются в приложении Withings, где формируется Индекс улучшения здоровья — наглядная оценка общего состояния организма. Дополнительно доступны ежедневные миссии, персональные рекомендации и образовательный контент, помогающий выработать полезные привычки.

КОМПАКТНЫЙ, ЛЁГКИЙ, ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

BeamO весит всего 80 граммов и легко помещается в сумке или кармане. Прочный корпус, сенсорный дисплей и автономная работа делают его удобным для ежедневного использования — без медицинского оборудования и лишних проводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

  • Мультисканер здоровья 4-в-1 (термометр, ЭКГ, пульсометр, стетоскоп)

Функции

  • Измерение температуры тела

  • Электрокардиограмма (ЭКГ)

  • Измерение пульса и SpO₂

  • Запись звуков сердца и лёгких

Экран

  • RGB TFT ЖК-дисплей

  • Диагональ: 1,9″

  • Разрешение: 170 × 320

Подключение

  • Bluetooth

  • Wi-Fi

  • USB-C

Совместимость

  • Приложение Withings

  • Apple Health

  • Google Fit

  • Google Health Connect

Питание

  • Время зарядки: ~1 час

Материалы

  • Электроды из нержавеющей стали

  • Корпус из поликарбоната

  • Силиконовая мембрана

Габариты и вес

  • Размеры: 13,6 × 3,7 × 1,9 см

  • Вес: 80 г

Цвет

  • Белый (White)

Особенности

  • Бесплатное и неограниченное облачное хранение медицинских данных

  • Передача данных врачу в реальном времени

  • Формирование PDF-отчётов

Комплектация

  • Withings BeamO

  • Адаптер USB-C → jack

  • Кабель USB-C — USB-A

  • Мешочек для хранения

