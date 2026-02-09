Док-станция CaldВgit TS4 Thunderbolt 4 18 интерфейсов
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 2
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 3
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 4
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 5
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 6
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 2
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 3
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 4
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 5
Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3 — изображение 6

Очки для светотерапии Lucimed Luminette 3

Артикул: 125543

38 990 

Описание

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ

Luminette 3 — это портативные очки для светотерапии, созданные для восстановления биологических часов, повышения уровня энергии и улучшения качества сна. Они помогают легче просыпаться, раньше засыпать и чувствовать себя бодрее в течение всего дня.

СВЕТОТЕРАПИЯ В ФОРМАТЕ ОЧКОВ

Устройство воспроизводит эффект естественного солнечного света, мягко воздействуя на глаза безопасным направленным светом. Такой подход помогает организму правильно определить фазы сна и бодрствования — без медикаментов и сложных процедур.

УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Luminette 3 можно использовать в движении: дома, на работе или в поездках. Очки не ограничивают обзор, совместимы с обычными очками и контактными линзами и подходят для активного образа жизни. Одного заряда хватает на несколько сеансов светотерапии.

ПРОВЕРЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Три уровня яркости позволяют подобрать оптимальный режим под индивидуальные потребности. Клинические исследования подтверждают: эффект от Luminette сопоставим с терапевтическими лампами высокой мощности, используемыми в светолечении.

ЛЁГКОСТЬ И КОМФОРТ

Тонкая и лёгкая конструкция делает очки практически незаметными при ношении. Управление осуществляется одной кнопкой, что делает ежедневное использование простым и интуитивным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип устройства: очки для светотерапии

  • Назначение: нормализация сна, повышение бодрости, улучшение концентрации

  • Уровни яркости: 3 (500 / 1000 / 1500 люкс)

  • Тип света: белый LED с усиленным синим спектром

  • Питание: встроенный аккумулятор

  • Автономность: 5–10 сеансов на одном заряде

  • Совместимость: подходит для использования с очками и контактными линзами

  • Управление: кнопка включения/выключения

  • Материалы корпуса: металл, пластик

  • Цвет: серый

  • Вес: 69 г

