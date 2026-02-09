Roland SPD-20 Pro BK Octapad перкуссионный пэд
Roland SPD-20 Pro BK Octapad перкуссионный пэд 
Timekettle X1 Многоязычный автономный переводчик

Артикул: 125539

50 990 

Описание

TIMEKETTLE X1 — ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Timekettle X1 — это профессиональный переводчик и гарнитура для живого общения без языковых барьеров. Устройство работает самостоятельно, без смартфона и приложений, и подходит для деловых встреч, путешествий, переговоров и международных мероприятий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Мы являемся официально авторизованным продавцом Timekettle. Вы получаете оригинальное устройство глобальной версии с полной поддержкой функций и языков. Это не китайская версия с ограничениями — гарантируем подлинность, качество и корректную работу в большинстве стран мира.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА БЕЗ СМАРТФОНА

Timekettle X1 не требует подключения к телефону. Достаточно Wi-Fi — и устройство готово к работе. Встроенные сенсорный экран, микрофон и динамик делают управление интуитивным и удобным даже для первого использования.

ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ПЕРЕВОД В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Устройство поддерживает:

  • 40 языков и 93 акцента в онлайн-режиме

  • 13 офлайн языковых пар для работы без интернета

Это позволяет свободно общаться в поездках, на встречах и в местах с нестабильным соединением.

ПЕРЕВОД В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Timekettle X1 идеально подходит для лекций, презентаций, конференций и тренингов. Искусственный интеллект распознаёт речь и мгновенно выводит перевод на экран в виде многоязычных субтитров — удобно как для спикера, так и для аудитории.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД ЗВОНКОВ

Устройство поддерживает перевод голосовых звонков в реальном времени. Вы можете позвонить по уникальному шестизначному номеру X1 и вести переговоры с одновременным переводом речи. Для работы этой функции обе стороны должны использовать Timekettle X1.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ОДИН НА ОДИН

Разделите пару наушников с собеседником и ведите диалог без пауз. Перевод происходит синхронно, а текст дополнительно отображается на экране устройства. Отличное решение для переговоров, консультаций и личных встреч.

ГРУППОВОЙ ПЕРЕВОД ДО 20 ЧЕЛОВЕК

Timekettle X1 поддерживает групповой перевод до 20 участников на 5 языках одновременно. Каждый участник может говорить на своём языке — при наличии собственного комплекта X1.

ДОЛГАЯ АВТОНОМНОСТЬ И БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

Всего 5 минут зарядки обеспечивают до 90 минут работы, что делает устройство идеальным для насыщенных рабочих дней и путешествий без лишних пауз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд

  • Timekettle

Тип устройства

  • Автономный переводчик / гарнитура

Конструкция

  • Гарнитура на одно ухо

Поддержка перевода

  • Онлайн: 40 языков, 93 акцента

  • Офлайн: 13 языковых пар

Функции

  • Синхронный двусторонний перевод

  • Перевод звонков

  • Перевод для выступлений и презентаций

  • Групповой перевод до 20 человек

Управление

  • Сенсорное

Подключение

  • Беспроводное (Wi-Fi)

Микрофон

  • Есть

Шумоподавление

  • Пассивное

Защита от влаги

  • Есть

Питание

  • От батареек

  • Зарядка от кейса

  • Быстрая зарядка

Вес

  • 577 г

Комплектация

  • Устройство Timekettle X1

  • Зарядный кейс

  • Кабель Type-C

  • 3 комплекта ушных вкладышей

  • Ушные крючки

  • Руководство пользователя и инструкция

