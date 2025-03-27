Описание

МАКСИМУМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И СТИЛЯ

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1TB Digital Edition в белом корпусе — это мощное устройство для настоящих поклонников видеоигр. Она предлагает отличные возможности для хранения игр, быстрой работы и потрясающего визуального опыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Объем памяти: 1024 ГБ SSD

•Процессор: AMD Zen2 8-ядерный, 3800 МГц

•Оперативная память: 16 ГБ GDDR6, 3200 МГц

•Графический процессор: AMD Custom RDNA2, частота видеопамяти 1825 МГц

• Максимальное разрешение: 4K UHD

•Совместимость с играми: Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

•Подключение: Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц, 5 ГГц), Ethernet, USB x 2, USB x 3, HDMI 2.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Консоль

•Беспроводной геймпад

•HDMI кабель

•Силовой кабель

ПРЕИМУЩЕСТВА

•Большой объем памяти 1 Тб для хранения игр и медиафайлов

•Превосходная производительность с процессором AMD Zen2 и графикой RDNA2

•Поддержка 4K UHD для максимально качественного изображения

•Стильный и компактный белый корпус, который впишется в любой интерьер

•Простое подключение с помощью HDMI и Wi-Fi для стабильной игры

ДИЗАЙН И УДОБСТВО

С белым корпусом и компактными размерами, Xbox Series X 1TB Digital Edition легко интегрируется в ваш игровой уголок, обеспечивая современный внешний вид.