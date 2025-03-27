Игровая приставка Microsoft Xbox Series X Digital 1Tb White
Код товара: 98693
₽50,990
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
МАКСИМУМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И СТИЛЯ
Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1TB Digital Edition в белом корпусе — это мощное устройство для настоящих поклонников видеоигр. Она предлагает отличные возможности для хранения игр, быстрой работы и потрясающего визуального опыта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Объем памяти: 1024 ГБ SSD
•Процессор: AMD Zen2 8-ядерный, 3800 МГц
•Оперативная память: 16 ГБ GDDR6, 3200 МГц
•Графический процессор: AMD Custom RDNA2, частота видеопамяти 1825 МГц
• Максимальное разрешение: 4K UHD
•Совместимость с играми: Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X
•Подключение: Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц, 5 ГГц), Ethernet, USB x 2, USB x 3, HDMI 2.1
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•Консоль
•Беспроводной геймпад
•HDMI кабель
•Силовой кабель
ПРЕИМУЩЕСТВА
•Большой объем памяти 1 Тб для хранения игр и медиафайлов
•Превосходная производительность с процессором AMD Zen2 и графикой RDNA2
•Поддержка 4K UHD для максимально качественного изображения
•Стильный и компактный белый корпус, который впишется в любой интерьер
•Простое подключение с помощью HDMI и Wi-Fi для стабильной игры
ДИЗАЙН И УДОБСТВО
С белым корпусом и компактными размерами, Xbox Series X 1TB Digital Edition легко интегрируется в ваш игровой уголок, обеспечивая современный внешний вид.
Детали
|Цвет
|
Белый
|Производитель
|
Microsoft
|Встроенная память
|
1 Tb
|Гарантия
|
12 месяцев
Отзывы
Отзывов пока нет.