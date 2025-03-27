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microsoft xbox series x digital 1tb white2
Игровая приставка Microsoft Xbox Series X Digital 1Tb White — изображение 1
Игровая приставка Microsoft Xbox Series X Digital 1Tb White — изображение 2

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X Digital 1Tb White

Код товара: 98693

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50,990

Описание

МАКСИМУМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И СТИЛЯ

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1TB Digital Edition в белом корпусе — это мощное устройство для настоящих поклонников видеоигр. Она предлагает отличные возможности для хранения игр, быстрой работы и потрясающего визуального опыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем памяти: 1024 ГБ SSD

Процессор: AMD Zen2 8-ядерный, 3800 МГц

Оперативная память: 16 ГБ GDDR6, 3200 МГц

Графический процессор: AMD Custom RDNA2, частота видеопамяти 1825 МГц

Максимальное разрешение: 4K UHD

Совместимость с играми: Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Подключение: Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac (2.4 ГГц, 5 ГГц), Ethernet, USB x 2, USB x 3, HDMI 2.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•Консоль

•Беспроводной геймпад

•HDMI кабель

•Силовой кабель

ПРЕИМУЩЕСТВА

•Большой объем памяти 1 Тб для хранения игр и медиафайлов

•Превосходная производительность с процессором AMD Zen2 и графикой RDNA2

•Поддержка 4K UHD для максимально качественного изображения

•Стильный и компактный белый корпус, который впишется в любой интерьер

•Простое подключение с помощью HDMI и Wi-Fi для стабильной игры

ДИЗАЙН И УДОБСТВО

С белым корпусом и компактными размерами, Xbox Series X 1TB Digital Edition легко интегрируется в ваш игровой уголок, обеспечивая современный внешний вид.

Детали

Цвет

Белый
Производитель

Microsoft
Встроенная память

1 Tb
Гарантия

12 месяцев

Отзывы

Отзывов пока нет.

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