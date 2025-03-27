Джойстик PS5/PS4 Victrix Pro BFG Wireless Controller Black
Код товара: 98682
₽18,990
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Описание
БЕЗУПРЕЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОЧНОСТЬ
Геймпад VICTRIX PRO BFG – это высококачественный игровой контроллер, разработанный для обеспечения максимальной точности и комфорта в любой игре.
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Геймпад имеет удобное расположение кнопок и эргономичную форму, что позволяет вам легко и быстро выполнять все необходимые действия. Независимо от жанра игры, контроллер всегда будет в вашем распоряжении, обеспечивая точность и комфорт.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШУТЕРОВ И ГОНКИ
VICTRIX PRO BFG оснащен всеми необходимыми функциями, такими как управление движением, прицеливание и стрельба, что делает его отличным выбором для любителей динамичных игр, включая шутеры и гонки.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Геймпад выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Вы можете быть уверены, что он будет служить вам долго, обеспечивая отличный опыт игры в любой ситуации.
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ИГР
VICTRIX PRO BFG – это надежный и многофункциональный игровой контроллер, который обеспечит вам максимальное удовольствие от игры и поможет достигать новых игровых высот.
Детали
|Цвет
|
Черный
|Производитель
|
PDP
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