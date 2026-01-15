МОЩНОСТЬ ПОРТАТИВНОГО ПК

ASUS ROG Xbox Ally X — это портативная игровая система нового поколения, сочетающая форм-фактор консоли и возможности полноценного ПК. В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme с 8 ядрами и 16 потоками, способный работать на частотах до 5,0 ГГц. Прирост производительности достигает до 30% по сравнению с предыдущей моделью, а встроенный NPU с мощностью до 50 TOPS открывает доступ к AI-функциям в играх и повседневных задачах. Встроенная графика AMD Radeon™ обеспечивает уверенную работу современных AAA-проектов с высокой детализацией и стабильной частотой кадров.

ЕДИНАЯ ЭКОСИСТЕМА ИГР

Устройство работает под управлением Windows 11 Home, предоставляя доступ ко всей библиотеке ПК-игр и сервисов: Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store и другим платформам. Интерфейс Xbox Full Screen Experience позволяет запускать устройство в привычной консольной среде. Функции Remote Play и Xbox Cloud Gaming расширяют сценарии использования — игры можно транслировать с домашней Xbox или запускать напрямую из облака без установки.

ДИСПЛЕЙ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ

7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920×1080) и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное и детализированное изображение. Поддержка AMD FreeSync™ Premium устраняет разрывы кадров в динамичных сценах. Экран защищён стеклом Gorilla® Glass Victus™ с антибликовым покрытием DXC, яркость 500 нит делает игру комфортной даже при дневном свете, а 100% охват sRGB гарантирует точную цветопередачу.

ЭРГОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Форма корпуса вдохновлена геймпадами Xbox и адаптирована для длительных игровых сессий. Текстурированные рукоятки обеспечивают надёжный хват, а равномерное распределение веса снижает нагрузку на руки. Полноразмерные стики, HD-вибрация в триггерах и 6-осевой гироскоп обеспечивают точное и отзывчивое управление. Все элементы рассчитаны на миллионы нажатий.

ОБЪЁМНЫЙ ЗВУК И СВЯЗЬ

Аудиосистема с двумя динамиками Smart Amp поддерживает Dolby Atmos и Hi-Res Audio, создавая насыщенное и объёмное звучание. Встроенный микрофонный массив с AI-шумоподавлением обеспечивает чёткую голосовую связь. Поддержка проводных и беспроводных наушников сохраняет высокое качество звука в любых условиях.

ОХЛАЖДЕНИЕ И АВТОНОМНОСТЬ

Система ROG Intelligent Cooling с технологией Zero Gravity поддерживает стабильную температуру независимо от положения устройства. Аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч обеспечивает до двух раз больше времени работы по сравнению с предыдущей моделью. Зарядка осуществляется через адаптер 65 Вт USB Type-C, позволяющий быстро восполнить заряд.

ПАМЯТЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ROG Xbox Ally X оснащена 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц, что гарантирует высокую скорость отклика. Встроенный SSD PCIe 4.0 NVMe объёмом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку игр и приложений. Поддержка microSD UHS-II и сменного SSD позволяет легко расширить хранилище.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Устройство оснащено двумя портами USB Type-C, включая порт с поддержкой USB4 / Thunderbolt™ 4 и DisplayPort™. Также доступны аудиоразъём 3.5 мм, Bluetooth® 5.2 и Wi-Fi 6E. Подключение к ROG XG Mobile превращает консоль в стационарный игровой ПК с производительностью видеокарт уровня RTX 5090 Laptop GPU.

ДИЗАЙН И НАДЁЖНОСТЬ

Корпус выполнен в фирменном стиле ROG и Xbox с RGB-кольцами вокруг стиков и микротекстурой для лучшего сцепления. Вес устройства составляет 715 г, что делает его удобным для повседневного использования. Все компоненты протестированы на долговечность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.

ASUS ROG Xbox Ally X — это универсальная портативная игровая платформа, сочетающая мощность ПК, свободу Windows 11 и удобство консольного управления. Высокая производительность, качественный экран, мощный звук и автономность делают её полноценной игровой станцией в компактном формате.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Тип: Игровая приставка

Производитель: ASUS

Страна производства: Китай

Основные параметры

Модель: ROG Xbox Ally X

Операционная система: Windows 11 Home

Цвет: Чёрный

Габариты и вес

Размеры (Ш×В×Т): 29,0 × 12,1 × 2,75–5,09 см

Вес: 715 г

Экран

Тип: IPS, сенсорный (10-точечный мультитач)

Диагональ: 7″

Разрешение: 1920 × 1080 (FHD)

Частота обновления: 120 Гц

Поддержка: AMD FreeSync™ Premium

Яркость: 500 нит

Цветовой охват: sRGB 100%

Стекло: Gorilla® Glass Victus™, DXC

Процессор и память

Процессор: AMD Ryzen Z2 Extreme

Ядра / Потоки: 8 / 16

Частота: до 5,0 ГГц

ОЗУ: 24 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD

Графика: AMD Radeon Graphics

Аудио

Динамики: 2× Smart Amp

Поддержка: Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Микрофон: Встроенный массив с AI-шумоподавлением

Разъём для наушников: 3.5 мм

Питание

Аккумулятор: 80 Вт·ч, Li-ion

Зарядка: USB Type-C

Адаптер: 65 Вт

Связь и интерфейсы

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.2

Порты: USB Type-C ×2 (USB4 / Thunderbolt™ 4), DisplayPort

Кардридер: microSD UHS-II

Управление и датчики

Стики: 2 аналоговых

Триггеры: Аналоговые с эффектом Холла

Гироскоп: 6-осевой

Безопасность: Сканер отпечатков пальцев, Microsoft Pluton

Дополнительная информация

Комплектация: Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally X

Особенности: Поддержка двухканальной памяти

Дата анонса: 2025 год

Гарантия: 12 месяцев