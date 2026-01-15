Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally X 24/1TB Black
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally X 24/1TB Black 89 990 
Back to products
Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition
Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition 22 990 
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 1
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 2
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 3
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 4
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 5
Нажмите, чтобы увеличить
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 2
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 3
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 4
Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White — изображение 5

Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White

Артикул: 121392

59 990 

Добавить к сравнению
14 Посетителей смотрит этот продукт сейчас!
  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

ПОРТАТИВНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННЫХ PC-ИГР

ASUS ROG Xbox Ally — портативная игровая консоль, ориентированная на запуск современных PC-игр без компромиссов. Устройство работает под управлением Windows 11, что обеспечивает совместимость с популярными лаунчерами и библиотеками игр — от масштабных AAA-проектов до соревновательных онлайн-шутеров и независимых тайтлов.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

В основе приставки лежит процессор AMD Ryzen серии Z с интегрированной графикой Radeon. Такая конфигурация обеспечивает стабильную частоту кадров и уверенную работу ресурсоёмких игр. Аппаратная платформа оптимизирована специально под портативный формат, позволяя комфортно играть на высоких настройках графики.

ДИСПЛЕЙ С АКЦЕНТОМ НА ПЛАВНОСТЬ

Консоль оснащена 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920×1080) и частотой обновления 120 Гц. Высокая яркость до 500 нит и поддержка переменной частоты обновления делают изображение чётким, плавным и насыщенным как в помещении, так и при внешнем освещении.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ И СКОРОСТНОЙ SSD

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с двухканальным режимом обеспечивают стабильную работу игр и операционной системы одновременно. Быстрый NVMe-накопитель объёмом 512 ГБ значительно сокращает время загрузки и позволяет мгновенно возвращаться к игровым сессиям.

ЭРГОНОМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ROG Xbox Ally получила полноценную схему управления: аналоговые стики, крестовину, кнопки ABXY, бамперы и триггеры на датчиках Холла. Продуманная форма корпуса обеспечивает надёжный хват и комфорт даже при длительных игровых марафонах.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ

Поддержка Wi-Fi 6E гарантирует высокую скорость соединения и минимальные задержки в сетевых играх. Bluetooth позволяет подключать беспроводные аксессуары, а разъёмы USB-C используются как для зарядки, так и для подключения внешних устройств и дисплеев.

ЗВУК И ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ

Стереодинамики с интеллектуальным усилителем обеспечивают чистое и насыщенное звучание. Микрофонный массив улучшает передачу голоса в чатах и онлайн-играх, снижая уровень фоновых шумов.

МОБИЛЬНОСТЬ И АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Вес устройства составляет около 670 граммов, что делает приставку удобной для использования в дороге. Ёмкий аккумулятор рассчитан на продолжительные игровые сессии, а быстрая зарядка позволяет быстро восстановить запас энергии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

  • Тип: портативная игровая приставка

  • Производитель: ASUS

  • Модель: ROG Xbox Ally

  • Операционная система: Windows 11 Home

  • Цвет: белый

  • Страна производства: Китай

Габариты и вес

  • Размеры: 29.0 × 12.1 × 2.75–5.09 см

  • Вес: 670 г

Экран

  • Тип матрицы: IPS

  • Диагональ: 7″

  • Разрешение: 1920 × 1080 (Full HD)

  • Частота обновления: 120 Гц, AMD FreeSync™ Premium

  • Яркость: 500 кд/м²

  • Сенсорный экран: мультитач, 10 касаний

  • Защитное стекло: Gorilla® Glass Victus / DXC

Процессор и память

  • Процессор: AMD Ryzen Z2 A

  • Ядер / потоков: 4 / 8

  • Частота: до 3.8 ГГц (Turbo)

  • ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5, 6400 МТ/с

  • Накопитель: 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe SSD

Графика

  • Графический процессор: AMD Radeon Graphics

Аудио

  • Стереодинамики с интеллектуальным усилителем

  • Поддержка Dolby Atmos

  • Микрофонный массив

  • Комбинированный аудиоразъём

Беспроводные технологии

  • Wi-Fi: 6E (802.11ax)

  • Bluetooth: 5.2

Интерфейсы

  • 2× USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0)

  • Кардридер microSD (UHS-II)

Аккумулятор

  • Тип: Li-ion

  • Ёмкость: 60 Вт·ч

  • Зарядка: адаптер 65 Вт (USB-C)

Комплектация

  • Игровая приставка

  • Зарядное устройство 65 Вт

Гарантия

  • 12 месяцев

Отзывы клиентов

0 отзывов
0
0
0
0
0

Отзывы

Очистить фильтры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Игровая приставка ASUS ROG Xbox Ally 16/512GB White”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сопутствующие товары

Hot
Беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2 TYPE-C
Быстрый просмотр

Наушники Apple AirPods Pro 2 USB-C White

Артикул: 54976

В наличии

17 990 
В корзину
Смартфон Apple iPhone 14 128GB Dual Sim Midnight
Быстрый просмотр

Смартфон Apple iPhone 14 256GB Midnight

Артикул: 50956

В наличии

48 990 
В корзину
Apple iPhone 15 128Gb Black
Быстрый просмотр

Apple iPhone 15 256Gb Black

Артикул: 65556

В наличии

57 990 
В корзину
Starlink V3 (1)
Быстрый просмотр

Спутниковый интернет Starlink V3

Артикул: 81868

В наличии

50 990 
В корзину
Быстрый просмотр

Ноутбук Apple MacBook Air 15» 2025 M4 (10C CPU/10C GPU), 24GB, 512GB, Starlight MC6K4

Артикул: 97811

В наличии

129 990 
В корзину
Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop 1 (3)
Быстрый просмотр

Ремешок для Apple Watch Ultra 49mm Blue Alpine Loop S

Артикул: MT5J3ZM/A

В наличии

11 990 
В корзину