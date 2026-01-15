Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition
Игровая приставка Nintendo Switch Lite 32GB Hyrule Edition 22 990 
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red — изображение 1
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red — изображение 2
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red — изображение 3
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red — изображение 2
Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red — изображение 3

Кабель Beats Woven Cable USB-C (USB 2.0) (1,5 м) Rapid Red

Артикул: 121488

3 990 

Описание

СТИЛЬ, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЁТ ЭНЕРГИЮ

Beats Woven Cable — это фирменный кабель для зарядки и передачи данных, созданный в узнаваемой эстетике бренда Beats. Долгое время в экосистеме аксессуаров не хватало именно такого элемента — практичного, визуально выразительного и по-настоящему удобного в повседневном использовании. Серия Woven Cable закрывает этот пробел, предлагая альтернативу стандартным однотонным проводам без отказа от качества и совместимости с техникой Apple.

ПРОЧНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Кабель выполнен в плотной нейлоновой оплётке, устойчивой к износу, растяжениям и перегибам. Усиленные зоны у разъёмов повышают срок службы и защищают от повреждений при частом подключении и переноске. Модель прошла многоступенчатые тесты на надёжность, что делает её подходящей для ежедневного активного использования — дома, в дороге или на работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Beats Woven Cable USB-C поддерживает зарядку устройств и передачу данных. Скорость обмена соответствует стандарту USB 2.0 — до 480 Мбит/с, чего достаточно для синхронизации смартфонов, планшетов и аксессуаров. Поддержка мощности до 60 Вт позволяет использовать кабель не только с наушниками и колонками, но и с более требовательными устройствами, включая планшеты и ноутбуки с разъёмом USB-C.

ФИРМЕННЫЙ АКЦЕНТ В ДЕТАЛЯХ

Каждая версия кабеля выполнена в стильных цветах, гармонирующих с продуктами Beats. Логотип бренда подчёркивает оригинальность аксессуара и делает его визуально узнаваемым. Это не просто утилитарный провод, а полноценная часть образа вашей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

  • Тип: кабель для зарядки и передачи данных

  • Бренд: Beats

Интерфейс

  • Разъёмы: USB-C ↔ USB-C

Питание

  • Поддержка быстрой зарядки: до 60 Вт

Передача данных

  • Стандарт: USB 2.0

  • Скорость передачи: до 480 Мбит/с

Конструкция

  • Оплётка: нейлоновая (плетёная)

  • Усиленные зоны у разъёмов

Совместимость

  • Смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары с USB-C

 

