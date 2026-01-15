Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital 1TB 30th Anniversary Limited Edition
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim Digital 1TB 30th Anniversary Limited Edition 64 990 
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo — изображение 1
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo — изображение 2
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo — изображение 3
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo — изображение 4
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo — изображение 5
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo
Джойстик Sony DualSense для PS5 Chroma Indigo

Артикул: 121390

8 190 

  • Забрать в магазине AppleProStore

Забрать сегодня

Бесплатно

  • Курьерская доставка

Наш курьер доставит по указанному адресу

1-2 Дня

500

Описание

Джойстик Sony DualSense для PS5 представляет собой мощный и инновационный игровой контроллер, который меняет восприятие геймеров о взаимодействии с игрой. Уникальные функции, такие как тактильная отдача и адаптивные триггеры, делают его идеальным выбором для тех, кто ценит максимальное погружение в игровую реальность.

ТАКТИЛЬНАЯ ОТДАДАЧА И АДАПТИВНЫЕ ТРИГГЕРЫ

DualSense оснащен технологией тактильной отдачи, которая позволяет вам ощущать каждый удар, шаг и движение в игре. Адаптивные триггеры реагируют на интенсивность игры, обеспечивая реалистичное сопротивление при взаимодействии с игровыми объектами. Это дает ощущение полного контроля над происходящим.

УДОБНЫЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Джойстик выполнен с учетом комфорта пользователей: эргономичный дизайн и удобно расположенные кнопки обеспечивают отличное сцепление и комфортные долгие игровые сессии. Плавность и отзывчивость управления делают его идеальным для любых типов игр.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контроллер оснащен встроенным микрофоном для голосового общения, кнопкой создания контента и встроенным динамиком для дополнительных звуковых эффектов, что увеличивает реалистичность и вовлеченность в игровой процесс.

ПОЛНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР PS5

Sony DualSense для PS5 – это не просто джойстик, а новый уровень взаимодействия с играми. Он предлагает уникальный опыт и открывает двери в мир новых технологий и захватывающих виртуальных миров.

Отзывы клиентов

Отзывы

