Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 144,490
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit Nikkor Z 24-70mm f/4S
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit Nikkor Z 24-70mm f/4S 121,490
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 1
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 6
Фотоаппарат Nikon Zf Body
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Zf Body — изображение 6

Фотоаппарат Nikon Zf Body

Артикул: 106118

124,490

Описание

Полнокадровая камера Nikon Z f создана для тех, кто хочет совмещать легендарную оптику Nikon с новейшими технологиями обработки изображений. Матрица формата FX в сочетании с процессором EXPEED 7 (как в флагманах Z 9 и Z 8) обеспечивает потрясающую детализацию снимков, плавное боке, глубокие натуральные цвета и уверенную работу при сверхвысоких ISO. Распознавание объектов на основе Deep Learning, 3D-трекинг и автофокус по глазам теперь доступны даже при съёмке с ручной фокусировкой, что делает Nikon Z f мощным инструментом для фото- и видеотворчества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: полнокадровая CMOS, 24,5 Мп (35,9 × 23,9 мм)

— Процессор изображения: EXPEED 7

— Диапазон ISO: 100–64 000 (для фото), ISO 100–51 200 (для видео)

— Автофокус: гибридный, 273 точки; распознавание людей, животных, транспорта; работа до –10 EV

— Серийная съёмка: до 30 к/с (электронный затвор), 14 к/с (механический затвор)

— Форматы фото: RAW, JPEG, HEIF (с расширенными тональными градациями)

— Видео: 4K UHD 30p (передискретизация с 6K), 4K/60p (DX-crop), Full HD 120p; внутренняя запись 10-бит H.265 (SDR/N-Log/HLG)

— Стабилизация: 5-осевая матричная VR (до 8 стопов)

— Видоискатель: OLED 0,5″, 3,69 млн точек

— Экран: поворотный сенсорный 3,2″, 1,04 млн точек

— Слоты карт: SD UHS-II + microSD UHS-I

— Интерфейсы: USB-C (передача/питание), micro-HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, входы для микрофона и наушников

— Размеры: 144 × 103 × 49 мм

— Вес: 630 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус камеры Nikon Z f

— Аккумулятор и зарядное устройство

— Кабель USB-C

— Ремешок

— Защитная крышка байонета

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Процессор EXPEED 7: в 10 раз быстрее предыдущего поколения

— Точная автофокусировка с 3D-трacking и Deep Learning

— Серийная съёмка до 30 к/с и функция Pre-Capture (захват кадров до нажатия)

— Верхний диапазон ISO до 64 000 и автофокусировка при –10 EV

— Стабилизация изображения до 8 стопов

— HEIF-формат с богатой цветопередачей

— Специальный монохромный режим и Pixel-Shift съёмка 96 Мп

— Полностью поворотный дисплей и гибкие настройки видео 4K/60p

— Совместимость с NIKKOR Z и объективами F-mount (через FTZ II)

Гибрид флагманской производительности и культового дизайна – Nikon Z f вдохновляет снимать чаще, смелее и творчески в любом жанре.

