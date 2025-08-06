Фотоаппарат Nikon Zf Body
124,490
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3
93,490
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body — изображение 6

Фотоаппарат Nikon Z6 II Body

Артикул: 106120

107,490

Описание

Камера Nikon Z6 II создана для тех, кто работает в сложных условиях освещения, ценит высокую скорость съемки и надежность в профессиональном цикле работы. Благодаря полнокадровой CMOS-матрице 24,5 Мп и двойной системе обработки EXPEED устройство обеспечивает четкость изображения при низком уровне освещенности, а гибридная автофокусировка с 273 точками гарантирует быстрый «захват» объекта даже при –6 EV. Два слота для карт памяти и поддержка питания по USB-C позволяют выстраивать гибкий рабочий процесс в студии и в полевых условиях, сохраняя уверенность на длительных съемках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS, full frame 35,9×23,9 мм, 24,5 Мп

— Процессор: двойной EXPEED

— Чувствительность: 100–51200 ISO (Auto ISO)

— Серийная съемка: 14 к/с

— Форматы фото: JPEG, RAW (12-бит, 14-бит)

— Видео: 4K UHD 3840×2160 (30 к/с), Full HD 1920×1080 (120 к/с)

— Автофокус: гибридный, 273 точки, чувствительность до –6 EV

— Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек, поле зрения 100 %

— Экран: поворотный 3,2″, сенсорный, 2,1 млн точек

— Стабилизация: оптическая, сдвиг матрицы

— Слоты карт: SD UHS-II, XQD/CFexpress Type B

— Интерфейсы: USB 3.1, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, FireWire, микрофонный вход, пульт ДУ

— Выдержка: 30–1/8000 с (X-Sync 1/200 с)

— Брызго- и пылезащита: есть

— Габариты: 134×100,5×69,5 мм

— Вес: 705 г (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус камеры

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— Ремешок

— Кабель USB-C

— Защитная крышка байонета

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Четкое изображение при съемке в условиях слабого освещения

— Скорость серийной съемки до 14 кадров в секунду

— Поддержка питания и зарядки по USB-C во время работы

— Два слота карт памяти для резервного копирования и разделения файлов

— Эргономика для вертикальной съемки с дополнительным блоком MB-N11

— Надежный защищенный корпус и длительное время работы от аккумулятора

