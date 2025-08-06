Фотоаппарат Nikon Z6 II Body
Фотоаппарат Nikon Z6 II Body
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50mm f/3.5-6.3 V
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 16-50mm f/3.5-6.3 V
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 4

Фотоаппарат Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3

Артикул: 106121

93,490

Описание

Профессиональное качество съемки в компактном корпусе

Nikon Z5 – это полнокадровая беззеркальная камера начального уровня, сочетающая 24.3-мегапиксельную CMOS-матрицу с передовыми технологиями серии Z. Идеальный выбор для фотографов, делающих первые шаги в полнокадровой съемке.

Ключевая особенность: Два слота для карт памяти SD UHS-II и 5-осевая стабилизация матрицы.

Технические характеристики:

  • Тип: полнокадровая беззеркальная камера

  • Матрица: 24.3 Мп (35.9×23.9 мм)

  • Процессор: EXPEED 6

  • Видео: 4K UHD 30p (с кропом 1.7x), Full HD 60p

  • Автофокус: 273 точки с обнаружением глаз

  • Стабилизация: 5-осевая (компенсация до 5 ступеней)

  • Видоискатель: электронный OLED 3.69 млн точек

  • Экран: 3.2″ сенсорный поворотный (1.04 млн точек)

Комплектация:

  • Фотокамера Nikon Z5 Body

  • Объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

  • Аккумулятор EN-EL15c

  • Зарядное устройство

  • Ремень

Преимущества:

  • Полнокадровая матрица с широким динамическим диапазоном

  • Компактный защищенный корпус из магниевого сплава

  • Два слота для карт памяти (резервное копирование)

  • Поворотный сенсорный экран для съемки под разными углами

  • Возможность питания через USB

  • Совместимость с полной линейкой объективов Z-mount

