Фотоаппарат Nikon Z6 III Body
Фотоаппарат Nikon Z6 III Body 161,990
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 144,490
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 1
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 6
Фотоаппарат Nikon Z7II Body
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z7II Body — изображение 6

Фотоаппарат Nikon Z7II Body

Артикул: 106116

150,490

Описание

Беззеркальная камера Nikon Z 7II предназначена для тех, кто хочет получить максимальную детализацию, динамический диапазон и скорость обработки в полнокадровом формате. Матрица 45,7 Мп в сочетании с двойной системой EXPEED обеспечивает безупречную резкость, низкий уровень шумов и мягкие тональные градации даже при съёмке в условиях недостаточного освещения. Поддержка серийной съёмки до 10 к/с, быстрая гибридная автофокусировка и два слота для карт памяти делают Z 7II безупречным инструментом для профессиональных фотосессий и видеопроизводства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS full frame 35,9×23,9 мм, 45,7 Мп

— Процессор изображения: двойной EXPEED

— ISO: 64–25600, Auto ISO

— Серийная съёмка: до 10 к/с

— Видео: 4K UHD 3840×2160 до 60 к/с, Full HD до 120 к/с

— Автофокус: гибридный, 493 точки, АФ по глазам людей и животных, работа до –4 EV

— Форматы изображения: JPEG, RAW, TIFF

— Слоты карт: SD UHS-II + XQD/CFexpress Type B

— Стабилизация: 5-осевая матричная VR

— Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек

— Экран: сенсорный поворотный 3,1″, 2,1 млн точек

— Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники

— Размеры: 134×100,5×69,5 мм

— Вес: 705 г (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус Nikon Z 7II

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— Кабель USB

— Ремешок

— Защитная крышка байонета

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Максимальное разрешение и динамический диапазон в линейке Nikon Z

— Высокоскоростная серийная съёмка до 10 к/с

— Двойные слоты карт для безопасного резервного копирования

— Надёжный автофокус с отслеживанием глаз и 3D-треккингом

— Стабилизация до 5 стопов — уверенная съёмка с рук

— Запись видео 4K/60p и Full HD 120p с высокой детализацией

— Эргономичный защищённый корпус для работы в любых условиях

