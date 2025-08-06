Nikon Z6 III — беззеркальная камера нового поколения, которая объединила компактность корпуса среднего класса и флагманские технологии обработки изображения. Новая полнокадровая CMOS-матрица 24,5 Мп с модулем ускоренного считывания и процессор EXPEED 7 (как в моделях Z8/Z9) обеспечивают сверхбыстрый отклик, профессиональную детализацию, низкий уровень шума, плавную картинку и поддержку RAW-видео 6K/60p. Камера поддерживает серийную съёмку до 20 к/с в RAW и до 120 к/с в JPEG (DX-crop) с функцией Pre-Release Capture, которая фиксирует ключевой момент ещё до полного нажатия кнопки спуска.

493-точечная гибридная система автофокусировки с технологией Deep Learning распознаёт людей, животных, птиц, транспорт, точно удерживает объект в кадре при скорости расчёта 120 к/с и работает при освещённости до –10 EV, что идеально для ночной съёмки, динамичных сцен и портретной фотографии.

Стабилизация изображения Synchro VR до 8 ступеней обеспечивает резкость кадров при съёмке с рук, а видоискатель OLED 5,76 млн точек с яркостью 4000 нит — самый яркий среди камер Nikon — обеспечивает идеальную картинку даже под прямыми лучами солнца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS full frame 35,9×23,9 мм, 24,5 Мп

— Процессор: EXPEED 7

— ISO (фото): 100–64 000 (до 50–204 800 расширенно)

— Серийная съёмка: 20 к/с RAW, 60 к/с JPEG (FX), 120 к/с JPEG (DX)

— Автофокус: 493 точки фазового типа, Deep Learning, 3D-Tracking, –10 EV

— Видео: 6K/60p N-RAW и ProRes RAW, 4K/120p, Full HD/240p

— Видоискатель: электронный 5,76 млн точек, 4000 нит

— Экран: поворотный сенсорный 3,2″, 2,1 млн точек

— Стабилизация: 5-осевая, Synchro VR до 8 ступеней

— Слоты карт: CFexpress Type B + SD UHS-II

— Интерфейсы: HDMI, USB-C (передача/питание), Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth, аудио I/O

— Корпус: магниевый сплав с пыле- и влагозащитой

— Размеры: 138,5×101,5×74 мм | Вес: 670 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус Nikon Z6 III

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— Кабель USB-C

— Ремешок и защитная крышка байонета

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Процессор EXPEED 7 и новый сенсор: скорость флагмана в среднем классе

— Pre-Release Capture и серийная съёмка до 120 к/с

— Профессиональная внутренняя запись RAW-видео 6K

— Видоискатель 4000 нит — ярчайший в линейке Nikon

— Расширенные портретные режимы и съёмка 96 Мп с Pixel Shift

— Поддержка Synchro VR до 8 ступеней стабилизации

— Широкие возможности подключения и передачи файлов

Мощный гибрид фото- и видеоустройства Nikon Z6 III — идеальное решение для тех, кто хочет перейти на уровень профессиональной съёмки без компромиссов в скорости, эргономике и качестве изображения.