Фотоаппарат Nikon Z8 Body
Фотоаппарат Nikon Z8 Body 241,490
Фотоаппарат Nikon Z6 III Body
Фотоаппарат Nikon Z6 III Body 161,990
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 1
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 2
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 3
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 4
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 5
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 6
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 7
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR — изображение 8
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Фотоаппарат Nikon D780 Kit AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

Артикул: 106114

163,490

Описание

Полнокадровая зеркальная камера Nikon D780 сочетает в себе традиционную надёжность DSLR, широкий творческий потенциал и современные технологии автофокусировки. Матрица 24,5 Мп с обратной подсветкой в паре с процессором обработки EXPEED 6 обеспечивают впечатляющую детализацию, низкий уровень шумов и широкий динамический диапазон при любом освещении. Уникальная двойная система автофокусировки — 51-точечная фазовая через видоискатель и 273-точечная гибридная в режиме Live View с распознаванием глаз — гарантирует точное отслеживание объектов как при фото, так и видеосъёмке. Камера поддерживает серийную съёмку до 7 к/с (12 к/с в режиме бесшумной съёмки), запись видео 4K UHD без кропа, а прочный герметичный корпус позволяет работать в самых сложных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS full frame 35,9×23,9 мм, 24,5 Мп

— Процессор: EXPEED 6

— ISO: 100–51 200 (расширенно 50–204 800)

— Серийная съёмка: до 7 к/с (12 к/с в Live View)

— Автофокус: 51 точки (TTL фазовый) + 273 точки (Live View), распознавание глаз

— Видео: 4K UHD 3840×2160 (30/25/24 к/с), Full HD до 120 к/с

— Экран: откидной сенсорный 3″, 2,36 М точек

— Видоискатель: оптический, охват 100%, увеличение 0,7×

— Стабилизация: нет (оптическая в объективах)

— Слоты карт: SD ×2 (UHS-II)

— Интерфейсы: HDMI, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth, вход микрофона, выход наушников

— Выдержка: 1/8000 – 900 с

— Защита: герметичный корпус из магниевого сплава

— Габариты: 143,5×115,5×76 мм

— Вес: 840 г (с батареей)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус Nikon D780

— Аккумулятор EN-EL15b

— Зарядное устройство

— Кабель USB

— Защитная крышка байонета

— Резиновый наглазник, ремень

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Двойная система автофокуса для фото и видео

— Высокое качество изображения и широкий динамический диапазон

— Быстрая серийная съёмка и тихий режим Live View

— Запись 4K UHD без кропа и Full HD 120 к/с

— Надёжный пыле- и влагозащищённый корпус

— Большой ресурс аккумулятора для съёмки весь день

— Совместимость с богатой линейкой объективов NIKKOR F-mount

— Два слота SD UHS-II для резервного копирования и высокой скорости записи

Nikon D780 — это универсальная творческая станция, которая сочетает классические DSLR-ощущения с технологичностью беззеркальных систем, предоставляя фотографу максимум контроля, гибкости и уверенности в результате.

