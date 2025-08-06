Nikon Z 8 открыта для тех, кто требует от камеры максимума — без компромиссов в функциональности, мобильности и качестве изображения. Она унаследовала ключевые технологии флагманской Z 9, но в более компактном корпусе и весом всего 910 г. Многоярусная полнокадровая матрица 45,7 Мп работает в тандеме с процессором EXPEED 7, обеспечивая превосходный динамический диапазон, глубину цвета и высокую детализацию при любом освещении. Камера поддерживает съёмку 8K RAW прямо в камеру, автоматическую предварительную запись, серийную съёмку до 120 к/с, а интеллектуальный автофокус на основе глубокого обучения точно распознаёт людей, животных, транспорт и удерживает объект в фокусе даже при –9 EV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS многоярусная full frame 45,7 Мп

— Процессор: EXPEED 7

— ISO (фото): 64–25 600 (расширенно 32–102 400)

— Серийная съёмка: 20 к/с RAW, 30/60 к/с JPEG, 120 к/с JPEG (11 Мп)

— Предзапись: до 1 сек до спуска затвора

— Автофокус: гибридный, 493 точки, Deep Learning, –9 EV, 3D-Tracking

— Видео RAW: 8,3K/60p и 4,1K/120p N-RAW / ProRes RAW HQ

— Видео 10-бит: ProRes 422HQ, H.265, N-Log, HLG

— Видоискатель: OLED 5,76 М точек, Real-Live 120 Гц, без затемнения

— Экран: 4-осевой поворотный сенсорный 3,2″, 2,1 М точек

— Слоты карт: CFexpress Type B/XQD + SD UHS-II

— Интерфейсы: HDMI, 2×USB-C (LAN/power), Wi-Fi, Bluetooth, вход микрофона, выход наушников

— Защита: полная герметизация, морозостойкость –10 °C

— Размеры: 144×118,5×83 мм | Вес: 910 г (с батареей)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус Nikon Z 8

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— USB-кабель

— Ремешок и крышка байонета

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Компактный корпус с флагманскими возможностями Z 9

— Внутренняя запись 8,3K/60p и 4K/120p RAW

— Высокоскоростная съёмка до 120 к/с с предзаписью

— Автофокус с распознаванием 9 типов объектов и работой при –9 EV

— Видоискатель Real-Live без затемнения и 4-осевой наклонный экран

— Portrait Impression Balance и Skin Softening для съёмки портретов

— Стабилизация Synchro VR до 8 стопов

— Полный набор профессиональных интерфейсов

— Прочная герметичная конструкция для съёмки в экстремальных условиях

Nikon Z 8 — это гибридная камера, которая способна всё: 8K-видео, портреты, спорт, путешествия, студия, реклама. Флагманская мощь — в мобильном исполнении.