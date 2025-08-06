Фотоаппарат Nikon Z7II Body
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 1
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 6
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 7
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 8
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 6
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 7
Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3 — изображение 8

Фотоаппарат Nikon Z50 II Kit 24-50mm f/4-6.3

Артикул: 106117

144,490

Описание

Ощущение настоящей полнокадровой съемки открывается с первых кадров: высокая детализация, потрясающая глубина резкости и богатые цветовые переходы становятся новой нормой. Камера передаёт максимум света на матрицу, работая уверенно даже при низком освещении, а встроенная стабилизация по пяти осям обеспечивает резкость фото и плавность видео при съемке с рук. Компактный корпус удобен в использовании как в путешествиях, так и в студийной работе, оставаясь защищённым от влаги и пыли. Гибридный автофокус с 273 точками моментально распознаёт лица людей и животных, чётко удерживая объект в кадре, а два слота для карт памяти позволяют выстроить надёжный рабочий процесс с резервным копированием данных в режиме реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS full frame 35,9×23,9 мм, 24,3 Мп

— Процессор: EXPEED 6

— Диапазон ISO: 100–51 200 (расширенно ISO 50–102 400)

— Серийная съемка: до 4,5 к/с

— Форматы фото: JPEG (3 уровня), RAW

— Видео: 4K UHD 3840×2160 (30 к/с), Full HD 1920×1080 (60 к/с)

— Стабилизация: оптическая, 5-осевая

— Автофокус: гибридный, 273 точки, распознавание лиц/глаз

— Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек, 100 % покрытие кадра

— Экран: сенсорный, откидной 3,2″, 1,04 млн точек

— Слоты карт: SD UHS-II × 2

— Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, вход микрофона, выход на наушники

— Выдержка: 30–1/8000 с (X-Sync 1/200 с)

— Защита: от пыли и влаги

— Габариты: 134×101×70 мм

— Вес: 675 г (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус камеры

— Объектив NIKKOR Z 24–50 мм (в базовом наборе)

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— Кабель USB

— Крышка байонета

— Ремешок

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Полнокадровая матрица с высоким динамическим диапазоном

— Быстрая гибридная автофокусировка по лицам и глазам

— 5-осевая стабилизация изображения при фото и видео

— Простое управление, поворотный сенсорный экран и точный видоискатель

— Два слота карт SD UHS-II для гибкости хранения и резервирования данных

— USB-питание и зарядка во время работы

— Лёгкий, защищённый корпус и удобный хват для длительных съёмок

Quick view

В корзину
Quick view

В корзину
Quick view

В корзину
Quick view

В корзину
Quick view

В корзину
Quick view

