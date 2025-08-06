Ощущение настоящей полнокадровой съемки открывается с первых кадров: высокая детализация, потрясающая глубина резкости и богатые цветовые переходы становятся новой нормой. Камера передаёт максимум света на матрицу, работая уверенно даже при низком освещении, а встроенная стабилизация по пяти осям обеспечивает резкость фото и плавность видео при съемке с рук. Компактный корпус удобен в использовании как в путешествиях, так и в студийной работе, оставаясь защищённым от влаги и пыли. Гибридный автофокус с 273 точками моментально распознаёт лица людей и животных, чётко удерживая объект в кадре, а два слота для карт памяти позволяют выстроить надёжный рабочий процесс с резервным копированием данных в режиме реального времени.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— Матрица: CMOS full frame 35,9×23,9 мм, 24,3 Мп
— Процессор: EXPEED 6
— Диапазон ISO: 100–51 200 (расширенно ISO 50–102 400)
— Серийная съемка: до 4,5 к/с
— Форматы фото: JPEG (3 уровня), RAW
— Видео: 4K UHD 3840×2160 (30 к/с), Full HD 1920×1080 (60 к/с)
— Стабилизация: оптическая, 5-осевая
— Автофокус: гибридный, 273 точки, распознавание лиц/глаз
— Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек, 100 % покрытие кадра
— Экран: сенсорный, откидной 3,2″, 1,04 млн точек
— Слоты карт: SD UHS-II × 2
— Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, вход микрофона, выход на наушники
— Выдержка: 30–1/8000 с (X-Sync 1/200 с)
— Защита: от пыли и влаги
— Габариты: 134×101×70 мм
— Вес: 675 г (с аккумулятором)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
— Корпус камеры
— Объектив NIKKOR Z 24–50 мм (в базовом наборе)
— Аккумулятор
— Зарядное устройство
— Кабель USB
— Крышка байонета
— Ремешок
ПРЕИМУЩЕСТВА
— Полнокадровая матрица с высоким динамическим диапазоном
— Быстрая гибридная автофокусировка по лицам и глазам
— 5-осевая стабилизация изображения при фото и видео
— Простое управление, поворотный сенсорный экран и точный видоискатель
— Два слота карт SD UHS-II для гибкости хранения и резервирования данных
— USB-питание и зарядка во время работы
— Лёгкий, защищённый корпус и удобный хват для длительных съёмок
