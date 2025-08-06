Полнокадровая фотокамера Nikon Z5 сочетает высокое качество изображения, удобство управления и прочную эргономику, делая профессиональную съемку доступной как в путешествиях, так и в студийной работе. CMOS-матрица 24,3 Мп в паре с процессором EXPEED 6 обеспечивает насыщенную цветопередачу, широкий динамический диапазон и уверенную работу при слабом освещении, а стабилизация по пяти осям позволяет получать резкие снимки и плавное видео без лишних усилий. Два слота для SD UHS-II и удобство питания от USB-источников формируют гибкий и надежный рабочий процесс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

— Матрица: CMOS, full frame 35,9×23,9 мм, 24,3 Мп

— Процессор: EXPEED 6

— Чувствительность ISO: 100–51200 (ISO 50–102400 расширенно)

— Серийная съемка: 4,5 к/с

— Форматы фото: JPEG, RAW

— Видео: 4K Ultra HD 3840×2160 (30 к/с), Full HD 1920×1080 (60 к/с)

— Автофокус: гибридный, 273 точки, распознавание лиц/глаз

— Видоискатель: электронный, 3,69 млн точек

— Экран: сенсорный откидной 3,2″, 1,04 млн точек

— Стабилизация: 5-осевая матричная (до 5 стопов)

— Слоты карт: SD (UHS-I/II) ×2

— Интерфейсы: USB, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, микрофонный вход, наушники

— Выдержка: 30–1/8000 с (X-Sync 1/200 с)

— Защита: от пыли и влаги

— Габариты: 134×101×70 мм

— Вес: 675 г (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Корпус камеры

— Объектив NIKKOR Z 24–50 мм (в базовом комплекте)

— Аккумулятор

— Зарядное устройство

— Кабель USB

— Защитная крышка байонета

— Ремешок

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Полнокадровое изображение с насыщенной цветопередачей и низким уровнем шумов

— Оптическая стабилизация по пяти осям для фото и видео

— Удобное управление, эргономичный хват и герметичный корпус

— Два слота SD-карт для резервного копирования и распределения файлов

— Возможность питания и зарядки по USB во время съемки

— Совместимость со всеми светосильными объективами NIKKOR Z, включая старые через FTZ-адаптер

— Поддержка автофокусировки по глазам людей и животных

— Простая беспроводная передача файлов через SnapBridge