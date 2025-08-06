Фотоаппарат Nikon Z fc Body
Фотоаппарат Nikon D7500 Body
Фотоаппарат Nikon D7500 Body

Артикул: 106194

62,490

Описание

Мощь и точность в каждом кадре

Nikon D7500 Body – это зеркальная фотокамера формата APS-C, оснащенная 20.9-мегапиксельной CMOS-матрицей и процессором EXPEED 5. Устройство сочетает высокую скорость съемки (до 8 кадров/сек) с расширенным диапазоном ISO 100–51200, что позволяет получать качественные изображения даже в условиях слабой освещенности.

Ключевая особенность: Система автофокусировки Multi-CAM 3500 II с 51 точкой фокусировки (15 крестообразных) обеспечивает точное отслеживание движущихся объектов.

Технические характеристики:

  • Тип: зеркальная камера (без объектива)

  • Матрица: 20.9 Мп APS-C (23.5×15.7 мм)

  • Процессор: EXPEED 5

  • Видео: 4K UHD 30p, Full HD 60p

  • Автофокус: 51 точка (15 крестообразных), диапазон −3…+19 EV

  • Видоискатель: оптический (охват ~100%)

  • Экран: 3.2″ сенсорный поворотный (921 тыс. точек)

  • Дополнительно: Wi-Fi/Bluetooth, съемка в RAW, таймлапс

Комплектация:

  • Фотокамера Nikon D7500 Body

  • Аккумулятор EN-EL15a

  • Зарядное устройство

  • Ремень

  • Кабель USB

  • Защитные крышки

Преимущества:

  • Высокая скорость серийной съемки (8 к/сек) для динамичных сцен

  • Запись видео 4K с возможностью подключения внешнего микрофона

  • Расширенный диапазон ISO для работы при слабом освещении

  • Поворотный сенсорный экран для удобной компоновки кадра

  • Поддержка беспроводных технологий (Wi-Fi/Bluetooth)

