Фотоаппарат Nikon D7500 Body
Фотоаппарат Nikon D7500 Body
Сетевое зарядное устройство Apple USB 5W
Сетевое зарядное устройство Apple USB 5W
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 1
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 2
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 3
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 4
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 5
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950 — изображение 6
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950
Фотоаппарат Nikon Coolpix P950

Артикул: 106195

60,490

  Забрать в магазине AppleProStore

  Курьерская доставка

Описание

Профессиональная съемка на любом расстоянии

Nikon COOLPIX P950 – это продвинутая фотокамера с 83-кратным оптическим зумом (эквивалент 2000 мм), позволяющая запечатлеть даже самые удаленные объекты с исключительной детализацией. Благодаря технологии Dynamic Fine Zoom с 166-кратным увеличением (до 4000 мм в эквиваленте) вы сможете снимать детализированные кадры дикой природы, авиашоу и астрономических явлений.

Ключевая особенность: Мощная система стабилизации Dual Detect Optical VR обеспечивает четкие снимки даже на максимальном зуме.

Технические характеристики:

  • Тип: компактная камера с суперзумом

  • Матрица: 16 Мп CMOS (1/2.3″)

  • Объектив: NIKKOR 24–2000 мм (эквивалент), f/2.8–6.5

  • Видео: 4K UHD 30p, Full HD 60p

  • Стабилизация: Dual Detect Optical VR (компенсация до 5 ступеней)

  • Видоискатель: OLED 2.36 млн точек

  • Экран: 3″ поворотный (921 тыс. точек)

  • Дополнительно: RAW-съемка, режим “Луна”, цейтраферная съемка

Комплектация:

  • Фотокамера Nikon COOLPIX P950

  • Аккумулятор EN-EL20a

  • Ремень

  • Крышка объектива

  • Кабель USB

Преимущества:

  • Рекордный 83-кратный зум для съемки удаленных объектов

  • Запись видео 4K с возможностью подключения внешнего микрофона

  • Поворотный экран для съемки с нестандартных ракурсов

  • Функции для астрофотографии и съемки дикой природы

  • Поддержка Wi-Fi и Bluetooth для быстрой передачи файлов

Отзывы клиентов

Отзывы

