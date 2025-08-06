Фотоаппарат Nikon Z5 Body
Фотоаппарат Nikon Z fc Body

Артикул: 106193

71,490

Описание

Стиль прошлого, технологии будущего

Nikon Z fc – это беззеркальная камера формата DX, сочетающая культовый дизайн классической пленочной камеры Nikon FM2 с передовыми технологиями серии Z. С 20.9-мегапиксельной CMOS-матрицей, байонетом Nikon Z и скоростью съемки до 11 кадров/сек эта модель предлагает творческую свободу для фото- и видеографов.

Ключевая особенность: Механические диски управления выдержкой, ISO и экспокоррекцией, вдохновленные ретро-дизайном Nikon FM2.

Технические характеристики:

  • Тип: беззеркальная камера (без объектива)

  • Матрица: 20.9 Мп APS-C (23.5×15.7 мм)

  • Видео: 4K UHD 30p, Full HD 120p (замедленная съемка)

  • Автофокус: 209 точек, с обнаружением глаз людей и животных

  • Видоискатель: электронный OLED 2.36 млн точек (круглый)

  • Экран: 3″ сенсорный с переменным углом наклона

  • Дополнительно: Wi-Fi/Bluetooth, USB-зарядка, таймлапс 4K

Комплектация:

  • Фотокамера Nikon Z fc Body

  • Аккумулятор EN-EL25

  • Ремень

  • Кабель USB

  • Защитные крышки

Преимущества:

  • Уникальный ретро-дизайн с магниевым корпусом

  • Быстрая серийная съемка 11 к/сек с跟踪 автофокусом

  • Наклонный сенсорный экран для съемки с нестандартных ракурсов

  • 20 творческих фильтров Picture Control для фото и видео

  • Функция веб-камеры через Nikon Webcam Utility

  • Компактный размер и легкий вес (445 г)

