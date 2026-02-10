Созданный для точной укладки, легкости в использовании и высокой мощности, этот фен сочетает новейшие технологии с обновленным эргономичным дизайном. Инновационный двигатель Dyson Hyperdymium™ развивает скорость до 110 000 об/мин, создавая мощный и направленный поток воздуха. Специально изогнутый корпус обеспечивает равномерный нагрев за счет системы из 10 нагревательных пластин, что позволяет достичь профессионального качества сушки и укладки. Устройство весом всего 325 г оптимизировано для работы с затылочной частью головы, обеспечивая легкость и точный контроль при создании прически.

Фен оснащен пятью интеллектуальными насадками с предустановленными настройками температуры и воздушного потока. Встроенные RFID-чипы запоминают ваши предпочтения, обеспечивая персонализированный подход к укладке. Система ионизации уменьшает пушистость волос до 46%³, делая их более гладкими и послушными. Устройство эффективно снижает статическое электричество и защищает волосы от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума: 80.1 дБА

Регулировка температуры: 4 режима, включая холодный воздух

Мощность: 1700 Вт

Длина шнура: 2.7 м

Тип устройства: фен

Размеры (Ш×В×Г): 108×55×285 мм

Вес: 325 г (807 г с кабелем и вилкой)

Особенности: защита от перегрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ

— Профессиональный концентратор

— Наконечник для точного сглаживания

— Гладкий финишный наконечник

— Мощная насадка для сушки

— Мягкий наконечник для сушки

— Кейс

— Фен Dyson Supersonic r™ (Straight+Wavy)

ПРЕИМУЩЕСТВА

— Самый мощный¹ и быстрый фен Dyson с двигателем Hyperdymium™

— На 30% меньше¹ и на 20% легче², чем предыдущие модели

— Интеллектуальные насадки с RFID-чипами запоминают настройки

— Равномерный нагрев для профессиональной укладки

— Уменьшает пушистость на 46%³ благодаря ионизации

— Точная укладка с контролируемым потоком воздуха